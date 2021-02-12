Вдовец Легкоступовой изолировался в абхазском монастыре

Москва, 12 февраля. Яхтсмен Юрий Фирсов взял паузу в процессе раздела наследства эстрадной артистки Валентины Легкоступовой. Вдовец певицы решил уйти на три недели в абхазский скит для монахов.

Фирсов изолировался в закрытом мужском монастыре в конце 2020 года. В ските он пробыл вплоть до середины января. Последний муж погибшей при загадочных обстоятельствах певицы уверяет, что молился за упокой души возлюбленной. Множество накопившихся мирских дел не позволили яхтсмену надолго приобщиться к жизни монахов. Он вернулся в Москву.

«У меня 24 спортивных события в году, которые я еле-еле успеваю проводить. Когда мне думать о таких вещах, чтобы Валю, мою любимую женщину, плавно споить и отобрать пятую часть собственности?» — высказался Фирсов о ситуации с разделом имущества Легкоступовой в интервью «Собеседнику».

Ранее сын певицы Матвей Легкоступов решил прервать молчание и рассказал другу семьи, блогеру Вадиму Манукяну, подробности последних дней жизни своей мамы. Кроме того, молодой человек сообщил о взаимоотношениях артистки с супругом Юрием Фирсовым.