Звезда «Секретных материалов» Дэвид Духовны раскусил российских пранкеров

Москва, 12 февраля. Российские пранкеры Вован и Лексус едва не разыграли звезду сериала «Секретные материалы» Дэвида Духовны, но актер быстро их раскусил.

Владимир Кузнецов и Алексей Столяров (настоящие имена Вована и Лексуса) поговорили с голливудской звездой от лица экоактивистки Греты Тунберг и ее отца. Запись беседы они опубликовали на своей YouTube-странице. «Тунберг» сказала актеру, что слышит приказы от инопланетян.

«Они говорят мне делать разные вещи, сейчас эти голоса опять врываются. <...> Как мне избавиться от них, вот как вы от НЛО, Дэвид?» — спросили пранкеры артиста от лица шведской экоактивистки.

Духовны в ответ призвал не путать его с персонажем «Секретных материалов». При этом актер признался, что верит в другие формы жизни, но не считает возможным контакт с НЛО. Пранкеры рассказали артисту, что его героя из сериала чипировали инопланетяне. В итоге Духовны, судя по всему, понял, что его разыгрывают и завершил беседу.

Вован и Лексус часто разыгрывают политиков, звоня им от имени других людей. Например, прошлой осенью пранкеры пообщались с председателем Европарламента Давидом Сассоли.