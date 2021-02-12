Профессор Аграновский предупредил о третьей волне коронавируса в России

Москва, 12 февраля. Новая волна коронавирусной инфекции ожидается не раньше осени, однако подъем заболеваемости будет не таким резким, как в аналогичный период 2020 года.

На рост числа новых случаев заражения COVID-19 значительно влияет наличие вакцины и антител у населения, а также соблюдение противоэпидемиологических мер. Об этом рассказал профессор кафедры вирусологии на биологическом факультете МГУ Алексей Аграновский.

«Если был подъем в начале осени-зимы, с которым мы сейчас благоденствуем, стало быть, будет такая стабильная кривая с некоторой тенденцией к понижению», — объяснил специалист.

Вирусолог из центра имени Гамалеи Виктор Зуев считает, что спровоцировать начало третьей волны пандемии коронавируса в РФ могут только два нарушения. Речь идет о нарушении обязательного масочного режима и социального дистанцирования.