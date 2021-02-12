Вассерман: Запад является организатором преступлений против жителей Донбасса

Москва, 12 февраля. Публицист и телеведущий Анатолий Вассерман назвал слишком мягким заявление постпреда России при ООН Василия Небензи о соучастии Запада в преступлениях Киева против Донбасса.

По словам Вассермана, Запад — не соучастник, а организатор преступлений против населения Донбасса. Такое мнение публицист высказал в беседе с журналистами Nation News.

«На мой взгляд, Небензя, как положено дипломату, выразился слишком мягко. Европейцы не соучастники, а организаторы преступлений против Донбасса... Известно, что именно европейцы, министры иностранных дел Польши и Германии, уговаривали Януковича подписать соглашение с майданщиками и ничего не предприняли на следующий день, когда президент Украины свою часть соглашения выполнил, а майданщики отказались», — сказал Вассерман.

По словам публициста, Янукович обязался вывести войска из Киева и объявить о досрочных выборах президента Украины осенью 2014 года. Однако после того, как войска были выведены, майданщики не прекратили уличное насилие, как обещали, а резко усилили его. Когда Янукович отправился в Харьков на съезд депутатов от Партии регионов, его тут же объявили «самоустранившимся» и безо всяких законных оснований сообщили о досрочных выборах президента.

«А ведь именно Германия, в качестве гаранта соглашения, была обязана призвать к порядку этих преступников, но палец о палец не ударила», — напомнил Вассерман.

Германия и Франция, как гаранты Минских соглашений, не выполнили свои обязанности по призыву к порядку украинского руководства, которое грубо нарушало договоренности. Зато Россию объявили не гарантом, а стороной соглашений.

«Тем самым Запад фактически блокирует возможность вмешательства РФ для наведения порядка на Украине. Так что его представители даже не подельники, а в значительной степени организаторы этих преступлений», — уверен Вассерман.

Если бы Германия и Франция свои обязательства выполняли, Украина не рискнула бы пренебрегать своими, считает публицист.

Ранее вице-премьер Украины Алексей Резников заявил, что участие Франции и Германии в переговорах по Донбассу не привело к завершению войны и Киеву нужны «дополнительные альянсы».