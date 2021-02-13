Топ-5 романтических десертов ко Дню святого Валентина

В День святого Валентина вовсе не обязательно дарить ценные подарки, чтобы продемонстрировать свою любовь близкому человеку. Приятным знаком внимания может стать и тематический десерт. Пять рецептов романтических сладостей ко Дню всех влюбленных — в материале ФАН.

Сахарное печенье

Один из самых простых десертов — сахарное печенье. Его приготовление не требует особых навыков.

Вам понадобятся мука пшеничная (700 г), масло сливочное (400 г), сахар (400 г), яйцо (2 шт.), ванилин (на кончике ножа), соль (чайная ложка) и пищевые красители розового и красного цветов.

Для начала нужно взбить масло и сахар, добавить в смесь яйца и ванилин и хорошенько перемешать. Отдельно смешать муку и соль. Смесь с маслом разделить на три части — в одну добавить розовый краситель, в другую — красный, а одну оставить без красителя. В каждую смесь всыпать перемешанную ранее муку с солью.

Получившиеся три смеси раскатать на три цветных пласта и вырезать из них кружочки или сердечки с помощью форм. Заготовки отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 6-9 минут.

Панакота с клубничным соусом

Для приготовления панакоты понадобятся один стакан сливок, один стакан молока, полстакана сахара, 10 г ванильного сахара, 15 г желатина, один лимон, 200 г клубники.

Для начала нужно замочить желатин в холодной воде. Когда он набухнет, растворить его на водяной бане. Сливки нужно перемешать с молоком, двумя столовыми ложками сахара, ванильным сахаром и цедрой лимона и довести почти до кипения. Затем получившуюся массу снять с огня, добавить желатин и перемешать. Сливочную массу разлить по формочкам или по бокалам и убрать в холодильник минимум на три часа.

Для приготовления соуса нужно измельчить клубнику с сахаром с помощью блендера. Перед подачей достать панакоту за 30 минут из холодильника и оставить при комнатной температуре, сверху выложить клубничный соус и украсить листочками мяты.

Капкейки «Красный бархат»

Для приготовления понадобятся 220 г муки, 10 г какао, 180 г сахара, 180 мл кефира, 12 мл растительного масла, два яйца, две трети чайной ложки соды, две трети чайной ложки разрыхлителя, гелевый краситель красного цвета, чайная ложка экстракта ванили.

Сначала нужно смешать яйца, сахар и взбить с помощью миксера, затем добавить ванильный экстракт, гелевый краситель и перемешать. В кефир комнатной температуры добавить соду и дать постоять. Смешать муку, какао и разрыхлитель. В смесь с кефиром добавить растительное масло. Затем смешать смеси в одну небольшими порциями с помощью миксера.

В форму для капкейков вложить бумажные капсулы и заполнить каждую форму получившимся тестом наполовину. Выпекать капкейки в разогретой до 180 градусов духовке в течение 20-25 минут.

Шоколадный мусс

Чтобы приготовить шоколадный мусс, нужно взять 65 г сливочного масла, 150 г шоколада, два яичных желтка, пять яичных белков, 35 г сахара, 50 г взбитых сливок и клубнику, малину и шоколад по вкусу для украшения.

Сначала нужно растопить масло и шоколад на водяной бане и перемешать до однородной консистенции. Добавить в смесь желтки. Отдельно взбить белки с сахаром до появления пены, затем смешать эту смесь с шоколадной. Добавить сливки и еще раз перемешать.

Получившийся мусс выложить в форму и убрать в холодильник на два часа. Перед подачей десерт можно украсить клубникой, малиной или шоколадом.

Розовое какао

Приготовить необычный напиток довольно несложно: понадобятся 600 г шоколадного мороженого, 60 г сливочного масла, 50 г сахара, четверть чайной ложки миндального экстракта, красный гелевый пищевой краситель, 700 мл воды, взбитые сливки и карамельные трости для украшения.

Нужно растопить мороженое, масло и сахар на среднем огне, добавить экстракт миндаля и краситель. В растопленную смесь влить воду и перемешать. Напиток подается со сливками и карамельными тростями.