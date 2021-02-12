«Восхитительна!»: Алсу в корсете прикрыла сочную грудь атласным пиджаком

Москва, 12 февраля. Популярная певица Алсу, долгое время счастлива в браке с бизнесменом Яном Абрамовым. У пары трое детей, но девушка, в ходе дискуссии с подписчиками, призналась, что готова в четвертый раз стать мамой. Фотографии певица выкладывает с завидной регулярностью и они всегда восторгают фанатов.

37-летняя актриса опубликовала очередную фотосессию в Instagram. На снимках певица позирует в черном корсете. На плечи она накинула пиджак из атласа бронзового оттенка. Подписчики не устояли и выдали сотни комментариев.

«Что за роскошная леди? Восхитительна! Красотка, супер! Очень красивая!», — написали подписчики.

Откровенных нарядов на фото, Алсу избегает, что говорить о видеороликах. И даже во время отдыха, девушка не позволяет себе смелых образов и снимков, предпочитая скромные наряды оверсайз.

Певица всегда имела утонченный стиль. Она выступает с малых лет, поэтому давно знает, как правильно одеваться и подчеркивать свои достоинства. В браке с Яном Абрамовым Алсу растит троих детей: 14-летнюю Сафину, 12-летнюю Микеллу и четырехлетнего Рафаэля.

Артистка не изменяет себе и всегда старается придерживаться консервативного стиля и следит за длиной нарядов.

Певица даже во время отпуска, который провела в Дубае, не позволяла носить открытые наряды. После пандемии, певица стала выбирать наряды оверсайз. Алсу признается, что перейти на шпильки и платья ей тяжело. При этом на фото, 37-летняя артистка продемонстрировала стильный и комфортный лук для вечернего променада. Алсу надела шелковый костюм с брюками палаццо жемчужного оттенка и молочный жакет. Волосы звезда собрала в пучок и дополнила образ сережками с драгоценными камнями.