Глава переходного Президентского совета Ливии озвучил приоритетные задачи власти

Тобрук, 12 февраля. Новый председатель Президентского совета (ПС) Ливии Мухаммад Юнис аль-Манфи заявил, что главными задачами переходного органа исполнительной власти являются объединение вооруженных сил и государственных институтов, а также примирение граждан.

Об этом политик рассказал жителям Тобрука в ходе рабочего визита, сообщает Twitter-аккаунт информационного агентства Fawasel Media. По его словам, все эти пункты крайне важны для обеспечения благополучия народа североафриканского государства.

رئيس المجلس الرئاسي الجديد محمد #المنفي يوضح أثناء زيارته #طبرق، أن لدى المجلس 3 مهام رئيسية، أولها توحيد الجيش بدعم جهود اللجنة العسكرية المشتركة، وثانيها توحيد المؤسسات لأن ذلك سيعود بالنفع على المواطن في المدى القريب، وثالثها تحقيق المصالحة. #ليبيا #طرابلس #بنغازي pic.twitter.com/NDw5bUF26x — فواصل (@fawaselmedia) February 12, 2021

Политик объяснил, что первую задачу необходимо решать при непосредственной поддержке Совместного военного комитета (СВК), сформированного в формате «5+5» под эгидой Организации Объединенных Наций. Также он подчеркнул, что налаживание работы социальных образований, необходимых для нормального функционирования страны, принесет большую пользу уже в краткосрочной перспективе.

Самой важной функцией переходной власти является возвращение мира в Ливию и устранение разобщенности регионов, возникшей за годы кризиса и конфронтации. Накануне, 11 февраля 2021 года, Аль-Манфи на своей странице в Twitter призвал граждан к единству ради процветания и стабильности.

رئيس المجلس الرئاسي محمد #المنفي يلتقي برئيس جامعة #بنغازي وعمداء الكليات ومديري المراكز العلمية ونقابة واتحاد طلبة جامعة بنغازي pic.twitter.com/QLdBfGQyoW — قناة ليبيا الأحرار (@libyaalahrartv) February 11, 2021

Перед визитом в Тобрук председатель Президентского совета посетил Бенгази, где встретился с горожанами, представителями местного университета, руководителями научных центров и студентами. Кроме того, его принял в своем офисе в Ар-Раджме командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар.

Напомним, Президентский совет и премьер-министр были избраны по итогам длительных переговоров участников Форума политического диалога по Ливии, проходившего при поддержке ООН в Женеве. За кандидатуру Мухаммада Юниса аль-Манфи на пост главы Президентского совета отдали свои голоса большинство делегатов из разных регионов страны. Важнейшей задачей временных органов исполнительной власти является подготовка к единым выборам 24 декабря 2021 года.

Ранее международная редакция Федерального агентства новостей сообщала, что глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров пригласил Аль-Манфи посетить Москву.