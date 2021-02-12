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Глава переходного Президентского совета Ливии озвучил приоритетные задачи власти

Глава переходного Президентского совета Ливии озвучил приоритетные задачи власти

Тобрук, 12 февраля. Новый председатель Президентского совета (ПС) Ливии Мухаммад Юнис аль-Манфи заявил, что главными задачами переходного органа исполнительной власти являются объединение вооруженных сил и государственных институтов, а также примирение граждан.

Об этом политик рассказал жителям Тобрука в ходе рабочего визита, сообщает Twitter-аккаунт информационного агентства Fawasel Media. По его словам, все эти пункты крайне важны для обеспечения благополучия народа североафриканского государства.

Политик объяснил, что первую задачу необходимо решать при непосредственной поддержке Совместного военного комитета (СВК), сформированного в формате «5+5» под эгидой Организации Объединенных Наций. Также он подчеркнул, что налаживание работы социальных образований, необходимых для нормального функционирования страны, принесет большую пользу уже в краткосрочной перспективе.

Самой важной функцией переходной власти является возвращение мира в Ливию и устранение разобщенности регионов, возникшей за годы кризиса и конфронтации. Накануне, 11 февраля 2021 года, Аль-Манфи на своей странице в Twitter призвал граждан к единству ради процветания и стабильности.

Перед визитом в Тобрук председатель Президентского совета посетил Бенгази, где встретился с горожанами, представителями местного университета, руководителями научных центров и студентами. Кроме того, его принял в своем офисе в Ар-Раджме командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар.

Напомним, Президентский совет и премьер-министр были избраны по итогам длительных переговоров участников Форума политического диалога по Ливии, проходившего при поддержке ООН в Женеве. За кандидатуру Мухаммада Юниса аль-Манфи на пост главы Президентского совета отдали свои голоса большинство делегатов из разных регионов страны. Важнейшей задачей временных органов исполнительной власти является подготовка к единым выборам 24 декабря 2021 года.

Ранее международная редакция Федерального агентства новостей сообщала, что глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров пригласил Аль-Манфи посетить Москву.

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