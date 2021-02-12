«Зачистка и люстрация»: Бортник раскрыл план Украины по Донбассу

После того, как на территорию Донбасса зайдут Вооруженные силы Украины, они проведут в регионе зачистку и люстрацию. С таким мнением в эфире телеканала НАШ выступил директор украинского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

Офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко заявил, что за неделю ВСУ разместили 14 единиц техники в зоне проведения так называемой Операции объединенных сил. Уточняется, что две боевые бронированные машины ВСУ пригнали в жилой сектор села Геевка, два бронетранспортера (БТР) и две боевые машины пехоты (БМП) — в село Орехово и еще два БТР — в Золотое.

Кроме того, две БМП ВСУ разместили возле поселка городского типа Луганское, два БТР — в поселке Новолуганское и еще две БМП — рядом с поселком городского типа Новотошковское. Также, по словам представителя ЛНР, ВСУ создавали помехи для мониторинга обстановки, которым занимается ОБСЕ при помощи беспилотников, в районах Золотого-4 и села Путилино.

В свою очередь заместитель начальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил, что украинские военные за минувшую неделю 18 раз открывали огонь по территории республики. Он уточнил, что в указанный период ВСУ обстреляли шесть населенных пунктов ДНР: поселок шахты имени Гагарина близ Горловки, поселок Лозовое, Старомихайловка и Жабуньки, расположенных в предместьях Донецка, а также села Коминтерново и Ленинское на мариупольском направлении.

Обострение ситуации на линии соприкосновения в Донбассе не смогли не заметить и украинские эксперты. Политолог Руслан Бортник заявил, что конфликт переходит из размороженной стадии в горячую.

«Сегодня идет размораживание конфликта. Мы видим, что перемирие сыплется. Стороны вновь начали использовать диверсионно-разведывательные группы и снайперские пары. Я общаюсь с военными, они говорят, что ситуация на линии фронта начинает теплеть», — сказал Руслан Бортник.

Примечательно, ситуация в Донбассе накаляется не просто так. По словам украинского эксперта, киевские власти вынашивают план, который заключается в военном захвате ДНР и ЛНР, а также в зачистке всех неугодных.

«Никто с Донбассом разговаривать не будет. По логике Киева, на территорию ДНР и ЛНР должны зайти украинские войска, чтобы провести там зачистку и люстрацию. Кроме того, после этого местные органы власти лишатся всего, что им обещано в Минских соглашениях. Также жители Донбасса будут поражены в правах на пять лет - их лишат голоса на выборах. За это время киевские власти и попытаются интегрировать регион обратно в состав Украины. Такой план существует, но он предусматривает военную победу над Донбассом. Но хочу напомнить, что войну мы проиграли», — резюмировал Руслан Бортник.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что киевские власти отказались предоставлять Донбассу особый статус. Глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук заявил, что в этом случае появляется риск полного разрушения государства.