Монополия на пропаганду: Запад через прикормленные СМИ огульно обвиняет Россию в «дезинформации»

Западные эксперты призвали США и Европу усилить борьбу с российской и китайской «дезинформацией». Москва якобы продвигает свои нарративы через политиков и СМИ в Восточной Европе и Прибалтике, заверяют специалисты. Иронично, что «обличающая» статья опубликована принадлежащим правительству США изданием «Голос Америки» на русском языке.

Глава евразийского отдела голландской некоммерческой организации «Свободная пресса без ограничений» и эксперт Центра анализа европейской политики Мария Садовская-Комлач указала на то, что в российских СМИ Алексея Навального и Светлану Тихановскую называют марионетками Запада. Однако эксперт не соизволила привести аргументы, почему это мнение ошибочно.

Еще одним методом «дезинформации» Садовская-Комлач назвала «вакцинную дипломатию». По ее мнению, СМИ подчеркивают успехи России в борьбе с пандемией и ее готовность предоставлять свою вакцину соседним странам. При этом освещаются неудачи Запада в борьбе с пандемией и создании вакцины. Почему изложение фактов стало методом «дезинформации», Садовская-Комлач не объясняет. Видимо, по мнению эксперта, СМИ не должны освещать успехи России, чтобы выстраиваемый Западом образ вдруг не рухнул.

Директор будапештского института «Политический капитал» и эксперт Центра анализа европейской политики Петер Креко заявил, что Россия использует в странах Центральной Европы местные СМИ и политиков, которые придерживаются пророссийских взглядов.

«Россия достаточно успешна — так же как и Китай становится все более успешным — в том, чтобы находить местных политиков и местные СМИ для усиления своих нарративов», — отметил Креко.

Эксперт добавил, что «спонсируемая государством дезинформация» стала проблемой для стран Центральной Европы. Удивительно, как понятие свободы мысли и слова заменяется на «дезинформацию», если речь идет об отличном от диктуемого Западом мнении.

Проблема заключается в том, добавил Креко, что страны Центральной и Восточной Европы чувствуют себя второсортными членами западных союзов и отшибом Европы.

Эксперты подытожили, что США и Европа должны активнее противостоять распространению российской «дезинформации» и «пагубному» влиянию со стороны России и Китая, чтобы защитить «западные ценности».

Примечательно лишь то, что эксперты обвиняют неконтролируемые Западом СМИ даже не в фальсификации фактов, ведь для этого нужны явные доказательства, а в освещении общепризнанных фактов с отличной точки зрения. При этом понятие плюрализма мнений подменяется на «дезинформацию». Более того, тот факт, что обвинительная статья о государственной российской пропаганде появилась на принадлежащем правительству США «Голосе Америки» на русском языке, не вызывает диссонанса у экспертов.

Ранее ФАН сообщал, что директор «Голоса Америки» Майкл Пэк пал жертвой распильщиков бюджета из команды Байдена. Он был назначен на свой пост совсем недавно: его утверждение состоялось 4 июня 2020 года. Пэка практически в открытую называли «человеком Трампа» и долго не хотели назначать на этот пост. Длительный процесс назначения был связан не только с противодействием демократов политике Трампа, но и с уголовным расследованием в отношении самого кандидата в директоры.