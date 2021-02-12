Собака — друг человека. Настолько верный и преданный своему хозяину, что даже несколько часов, проведенных в разлуке с ним, даются псу нелегко. Что уж говорить, если планируется более длительное расстояние. Владельцы прекрасно чувствуют настроение своих питомцев и зачастую не хотят оставлять их на время отъезда даже в самых надежных и проверенных руках, полагая, что не смогут получать удовольствие от отпуска, не находя себе места от переживаний за судьбу любимца.

Если отдохнуть все же хочется или же сложившаяся жизненная ситуация вынуждает отправиться в путь, остается только один выход — взять животное с собой. Если с путешествием на собственном автомобиле все более-менее понятно (из специального инвентаря потребуется разве что специальный гамак, чтобы не испачкать багажник или сидения), то поездка на поезде или тем более полет на самолете могут вызвать немало трудностей, начиная от юридических тонкостей и заканчивая всем, что связано с самочувствием питомца. Существует ряд определенных правил перевозки собак в самолете и поезде, с которыми нужно обязательно ознакомиться заранее и неукоснительно их соблюдать. Кроме того, дальняя дорога — серьезное испытание для физического и психического здоровья животного, что нужно непременно учитывать перед тем, как собираться в путь.

Во всех нюансах журналист ФАН разбирался с опытными экспертами, профессионалами своего дела — адвокатом Екатериной Антоновой и ветеринарным врачом Светланой Казаковой.

Можно ли перевозить собак в самолете

Мы решили начать именно с авиатранспорта, поскольку в самолетах действуют более строгие правила перевозки животных, нежели в поезде.

Пожалуй, следует сперва ознакомиться с нормативными актами, которые, собственно говоря, и регулируют весь процесс, определяя зоны ответственности перевозчика и хозяев. Екатерина Антонова рассказывает, что все, что касается гуманного отношения к животным в нашей стране, а также законных прав и интересов граждан при их взаимодействии с четвероногими, регулируется Федеральным законом № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Аспекты, касающиеся транспортировки хвостатых и усатых пассажиров, обозначены сразу в нескольких нормативных актах, находящихся в ведении транспортных и ветеринарных ведомств, а также международными соглашениями, заключенными при участии России.

Отправляясь в путешествие за границу, нужно обязательно учитывать правила, которые действуют на территории страны, в которую вы прилетаете с питомцем. Так, некоторые государства вводят ограничения по весу животного, в другие запрещено ввозить собак определенных пород (преимущественно бойцовых), в третьих могут потребовать пройти обязательный карантин.

Не стоит удивляться, если таможенная служба принимающей стороны попросит предъявить не только ветеринарный сертификат, но и родословную, если таковая имеется.

Во избежание неприятных сюрпризов все эти моменты необходимо уточнить заранее на этапе планирования поездки.

Какие понадобятся документы для перевозки собаки в самолете

Екатерина Антонова подтверждает, что законом не запрещается транспортировка собак посредством авиасообщения при условии наличия следующих документов и справок:

Ветеринарный паспорт

В этом случае данный документ будет аналогичен ветеринарному сертификату, в котором отмечено, что животному была проведена дегельминтизация (проще говоря, ему протравили глистов) и последующая вакцинация от бешенства — как минимум за 21 день до поездки, если прививка не была сделана в течение последнего года. Кроме того, в паспорте должно быть указано, что не позднее чем за 5 дней до отправления собаке был проведен осмотр в сертифицированной клинике.

Ветеринарный врач Светлана Казакова рассказывает, что оформить паспорт на собаку можно непосредственно в момент вакцинации.

«Отметка о вакцинации вносится в паспорт и «гасится» штампом учреждения», — поясняет наш эксперт.

Форма и порядок заполнения ветеринарного паспорта регламентируется Едиными ветеринарно-санитарными требованиями.

Евросправка

Потребуется, если вы планируете проезжать через территорию Евросоюза. Форма документа устанавливается самим Европейским союзом и определяется Регламентом Европейского парламента и Совета. Оформить сертификат можно в местном Управлении Россельхознадзора. На официальном портале ведомства в соответствующем разделе вы можете подробнее ознакомиться со всей необходимой информацией о требуемых документах.

Что нужно для перевозки собаки: основные условия

Остановимся немного подробнее на том, какие условия должны быть соблюдены в обязательном порядке, чтобы полет состоялся:

Вакцинация

О минимально допустимых сроках ее проведения мы уже говорили выше.

Чипирование

Данная процедура не является обязательной на территории Российской Федерации, а вот в другие страны без чипа вас (а точнее, вашу собаку) точно не пустят. Он необходим для того, чтобы в случае, если животное потеряется, можно было оперативно и без лишних проблем отыскать владельцев, что, как говорят, очень способствует сокращению количества бездомных псов на улицах европейских городов.

Светлана Казакова: «Чипирование делают ДО! прививки! Это служит доказательством того, что именно данное животное было вакцинировано, и номер чипа совпадает с номером, указанным в ветеринарном паспорте. Чип вводят подкожно (как укол), а данные заносят в паспорт прививок и электронную базу».

«Вакцинация, произведенная после того, как было осуществлено чипирование, расценивается как первичная. Это означает, что животному требуется соблюдать трехнедельный карантин перед поездкой. При этом устанавливать чип можно сразу после прививки в тот же самый день», — дополняет Екатерина Антонова.

Своевременное предоставление корректных сведений

О том, что вы летите не одни, а с четвероногим компаньоном, авиакомпании нужно сообщить заранее: при бронировании, приобретении билета или позвонив на горячую линию перевозчика. По закону известить представителей авиакомпании о своем намерении владелец должен не менее чем за 6 часов до вылета. Это связано с тем, что перевозка собаки возможна только с разрешения перевозчика, и у каждого имеются свои требования к количеству, породам и весу животного.

Кто-то не возьмет на борт больше одного четвероного пассажира в специальном контейнере, а кто-то не будет возражать против пяти хвостатых на одном рейсе. В основном предельно допустимый вес питомца не превышает 8 кг, но в некоторых случаях с собой в салон можно взять кого-то покрупнее йоркширского терьера. Специалисты настоятельно не рекомендуют сознательно занижать вес любимца, поскольку обман все равно вскроется на контрольном взвешивании, и вас просто не пустят на рейс.

Кстати, о породах. Многие авиакомпании отказываются перевозить так называемых брахицефалов, то есть собак с короткой мордой. К ним относятся, например, мопсы, французские и английские бульдоги, боксеры, бульмастифы. Запрет объясняется тем, что в силу своих физиологических особенностей такие собаки крайне тяжело переносят полет, порой вплоть до летального исхода.

Взрослый сопровождающий

Собака допускается в самолет только в сопровождении совершеннолетнего владельца.

Правильная переноска

Перед путешествием вам придется приобрести специальный контейнер, предназначенный для перевозки собак в пассажирском салоне или в багажном отсеке самолета. При этом первый попавшийся не подойдет — клетка должна соответствовать определенным параметрам, которые лучше уточнять в той авиакомпании, чьими услугами вы планируете воспользоваться.

При перевозке декоративных собачек в салоне лайнера жесткий бокс может быть заменен на мягкую закрывающуюся сумку (этот момент также обговаривается заранее!), а вот серьезным сторожевым и бойцовым псам, которых относят к категории потенциально опасных, потребуется прочная клетка с надежным замком. Контейнер должен быть снабжен специальными форточками для беспрепятственного доступа воздуха внутрь.

На дно твердой переноски кладут мягкую ткань и подходящую по размеру впитывающую пеленку. Некоторые владельцы крепят покрытие на двусторонний скотч, чтобы оно не сбивалось. Собака находится внутри в ошейнике, но с отстегнутым поводком.

На бокс с внешней стороны приклеивается наклейка с информацией о животном, при поездках за рубеж — на английском языке.

Внутри может находиться не более одной собаки или максимум три щенка в возрасте от двух до шести месяцев.

Служебные собаки транспортируются в салоне без клетки, но с ошейником, поводком и намордником. То же самое относится к собакам-поводырям, которых можно перевозить бесплатно при предъявлении слабовидящим пассажиром справки, подтверждающей факт инвалидности, а также документа, в котором указано, что животное прошло курс специализированного обучения.

В остальных случаях за транспортировку собаки взимается плата, чаще всего в соответствии с массой лохматого пассажира. Оплатить можно при покупке билета или непосредственно в аэропорту.

Это важно! Животное всегда взвешивают вместе с переноской!

Почему могут отказать

Екатерина Антонова называет следующие причины, по которым владельцу могут отказать в перевозке собаки еще на этапе бронирования билетов или же, что намного хуже, при регистрации на рейс:

— на данном рейсе не предусмотрена соответствующая квота;

— на выбранном типе воздушных судов отсутствует отапливаемый багажный отсек;

— в страну прилета запрещено ввозить животных;

— перевозка собаки не была соответствующим образом согласована и подтверждена;

— порода отличается от заявленной;

— хозяин не располагает необходимыми документами, оформленными надлежащим образом, с подтверждением о том, что собака здорова;

— бокс-переноска не соответствует требованиям, предъявляемым перевозчиком;

— собака проявляет агрессию к окружающим и не слушается хозяина;

— отсутствует амуниция, необходимая для перевозки собаки в салоне вне контейнера;

— транспортировка не оплачена.

Что делать, если собака потерялась или пострадала во время перевозки в багажном отсеке

Екатерина Антонова предупреждает, что вся ответственность за жизнь и здоровье питомца лежит на его владельце. При этом переносчик не отвечает за травмы, потерю, причиненный вред здоровью или гибель животного, если ему был запрещен въезд в страну или транзит по ее территории, кроме ситуаций, когда авиакомпанией были специально совершены незаконные действия или допущена серьезная небрежность или халатность.

Важно! Сотрудники авиакомпании не обязаны ухаживать или присматривать за четвероногими пассажирами, в том числе кормить и поить их.

По этой причине зоозащитники и ветеринары рекомендуют по возможности оставлять любимцев дома в надежных руках до той поры, пока животными в аэропортах и на борту не будет заниматься специально обученный персонал.

Если все же пришлось лететь вместе и с питомцем приключилась беда, то наш эксперт советует предпринять следующие шаги:

— зарегистрировать обращение на стойке Lost&Found, сообщить суть проблемы с багажом и получить соответствующий документ;

— вызов полиции не требуется, за исключением случаев, когда профильные службы отказываются выполнять свои обязанности;

— если здоровье собаки пострадало, это нужно подкрепить справками из ветеринарной клиники для возмещения ущерба;

— направить досудебную претензию в официальное представительство авиакомпании;

— если виновник игнорирует требования пострадавшей стороны, обратиться в суд, который определит, кто на самом деле виновен в причинении вреда питомцу — авиакомпания, сотрудник аэропорта или сам владелец.

Как перевозить собаку в поезде

Как уже говорилось выше, поездка с любимцем на поезде не столь сложна, как на самолете. Так, согласно новым правилам, принятым РЖД в 2018 году, для перевозки животных железнодорожным транспортом по России в 2021-м не требуется никаких сопроводительных документов, если только вы не везете их на продажу. При поездках за границу потребуются те же документы, что для перелета.

При планировании путешествия необходимо учитывать, что требования к габаритам собаки и оплате проездного документа на нее варьируются в зависимости от типа и класса вагона.

Так, в плацкарте и некоторых типах сидячих вагонов запрещено перевозить собак крупных пород, а за декоративных придется доплачивать. В СВ и купе вы сможете взять питомца любого размера, но при условии выкупа всех мест. Перед покупкой билетов рекомендуем подробно ознакомиться с правилами, размещенными на официальном сайте РЖД. Там вы найдете всю актуальную информацию и подберете наиболее приемлемый для вашей ситуации вариант.

Маленькие собаки должны ехать в переносках, для больших обязательно наличие поводка и намордника. Животное любого размера не должно разгуливать по вагону и мешать другим пассажирам.

Если есть необходимость перевезти собаку в поезде без сопровождения, то контейнер будет помещен в багажное отделение, и на всем пути следствия о животном будут заботиться специальные люди. Один человек может отправить не более трех контейнеров, вес каждого из которых не превышает 75 кг.

В одном купе одновременно может ехать не более четырех пассажиров, включая четвероногих.

Собаку-поводыря пустят в любой вагон абсолютно бесплатно при наличии необходимой амуниции.

Как подготовить собаку к перелету и поездке на поезде: советы ветеринара

Поездки на дальние расстояния, а уж тем более перелеты, — настоящее испытание для собаки. Смена привычного ритма жизни, перемена мест, огромное количество незнакомых людей вокруг, посторонние запахи — все эти стрессовые факторы могут не самым благоприятным образом сказаться на самочувствии питомца. В самолете к этому всему добавляются перепады давления и прочие негативные моменты, связанные с продолжительным нахождением на высоте, и, конечно, разлука с хозяином, если пес летит в клетке в багажном отделении.

Многие специалисты рекомендуют хорошо подумать, прежде чем подвергать психику и здоровье собаки таким испытаниям. Вероятно, будет лучше оставить питомца в привычной ему среде обитания с надежными людьми. Разумеется, расставание с любимым хозяином — это тоже стресс, но с большой долей вероятности он нанесет меньший вред, нежели многочасовой перелет туда и обратно. К тому же персонал аэропортов, занимающийся погрузкой багажа, не обучен работе с живым грузом, из-за чего порой случаются неприятные, а порой и трагичные происшествия.

Если же другого варианта нет и вы точно решили, что четвероногий друг едет с вами, необходимо заранее продумать все детали и постараться максимально облегчить состояние животного.

Ветеринарный врач Светлана Казакова рассказывает: «Многое зависит от того, как далеко вы летите. Воду желательно иметь в постоянном доступе. Кормление зависит от дальности перелета, веса питомца. Важно! Если собака маленького веса, долго голодать им нельзя. В переноску советую положить «развивающие игрушки» с лакомством — это отвлечет собаку от полета».

«Если животное сильно нервничает, можно дать ему успокоительные капли по весу. А вот снотворных препаратов лучше избегать, если нет специального назначения от врача», — продолжает наш эксперт.

Что еще нужно для перевозки собаки? Бывалые путешественники дают следующие рекомендации:

Непосредственно перед поездкой любимца лучше не кормить, а вот ограничивать в питье не нужно.

В бокс-переноску желательно положить покрывало, взятое из дома, и любимую игрушку.

Если едете в поезде, во время каждой стоянки выводите собаку размять лапы и справить нужду. Не забывайте про гигиенические пакеты для уборки!

Перед отъездом как следует выгуляйте собаку и утомите ее активными играми.

Обязательно повесьте на ошейник бирку-адресник с вашими контактными данными.

Приучайте собаку к клетке заранее. Сначала просто поставьте ее дома, потом с помощью лакомства заведите внутрь и дайте привыкнуть. Покатайте пса в переноске на машине, постепенно увеличивая расстояния.

Запаситесь впитывающими пеленками и влажными салфетками на случай непредвиденных ситуаций. Даже если ваш пес безупречно воспитан и хорошо переносит поездки в транспорте, на нервной почве может случиться всякое.

Хорошего пути!