Стоматолог-садист избивала и душила детей на приеме в украинской клинике

Киев, 12 февраля. Сотрудница одной из стоматологических клиник в украинском городе Ровно издевалась над детьми. Об инциденте рассказала пользователь YouTube.

Камеры видеонаблюдения фиксировали все, что происходило в кабинете у стоматолога-садиста. Женщина силой удерживала перепуганного мальчика, а в ответ на сопротивление начала бить его головой о кресло. На еще одном видео тот же врач трясет и душит маленькую девочку, угрожая ей одним из стоматологических приборов.

Следственный комитет проверит новосибирский интернат, где издевались над 17-летним воспитанником, сообщало Федеральное агентство новостей. Известно, что в учреждении подросток находился год.