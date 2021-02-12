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Латинская Америка

NASA показало «золотые реки», созданные незаконной добычей золота в Перу

NASA показало «золотые реки», созданные незаконной добычей золота в Перу

Лима, 12 февраля. NASA опубликовало снимки, на которых видны «золотые реки», проходящие через леса Амазонии в Перу. Золотой цвет отмечает карьеры, в которых незаконно добывается золото.

Как отмечает BBC Mundo, снимки, опубликованные NASA, показывают масштабы незаконной добычи золота в лесах перуанской Амазонии. От дна незаконно созданных карьеров отражается солнечный свет, придавая им золотистый цвет. Со временем карьеры заполняются водой, вся растительность вокруг них уничтожена.

В NASA отметили, что удачные снимки удалось получить благодаря благоприятным погодным условиям — карьеры, которых обычно не было видно из-за облачности, на этот раз были освещены солнцем.

Снимки были сделаны Международной космический станции (МКС) еще в декабре, но были опубликованы лишь 11 февраля. После публикации снимки быстро распространились по социальным сетям.

Фотографии стали еще одним доказательством незаконной добычи золота в регионе Мадре-де-Дьос на юго-востоке Перу.

Экологическая тревога

Перу — один из ведущих экспортеров золота в мире, а регион Мадре-де-Дьос — главный регион незаконной золотодобычи в стране. Тысячи шахтеров нелегально добывают здесь золото, чтобы заработать себе на жизнь.

Длительное время этот регион являлся ценнейшим источником биологического разнообразия в Перу, однако горнодобывающая промышленность привела к сильному обезлесению и уничтожению жизненно важных сред обитания диких животных. Исследование 2019 года показало, что добыча золота стала причиной уничтожения более 22,9 тыс. акров лесов Амазонии за год.

Нелегальная добыча отрицательно сказывается на местных жителях — в процессе получения золота используются тонны ртути, которая выбрасывается в реки и в атмосферу. Поскольку цены на золото растут, для членов местных общин работа в шахтах зачастую становится единственной возможностью заработать себе на жизнь.

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