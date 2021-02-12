NASA показало «золотые реки», созданные незаконной добычей золота в Перу

Лима, 12 февраля. NASA опубликовало снимки, на которых видны «золотые реки», проходящие через леса Амазонии в Перу. Золотой цвет отмечает карьеры, в которых незаконно добывается золото.

Gold mining deforestation destroyed an estimated 22,930 acres of Peru's Amazon in 2018. That's the highest annual total on record dating back to 1985, based on research conducted by @WakeForest's Center for Amazonian Scientific Innovation. https://t.co/9ryZ1ONrwR — Wake Forest News (@WakeForestNews) February 12, 2021

Как отмечает BBC Mundo, снимки, опубликованные NASA, показывают масштабы незаконной добычи золота в лесах перуанской Амазонии. От дна незаконно созданных карьеров отражается солнечный свет, придавая им золотистый цвет. Со временем карьеры заполняются водой, вся растительность вокруг них уничтожена.

В NASA отметили, что удачные снимки удалось получить благодаря благоприятным погодным условиям — карьеры, которых обычно не было видно из-за облачности, на этот раз были освещены солнцем.

Un astronauta de la Estación Espacial Internacional logró una captura única de la formación de pozos de exploración de oro del Perú desde el espacio.



La NASA publicó la foto de lo que parecen verdaderos "ríos de oro". En el vídeo te contamos los detalles.



Por Futuro TV pic.twitter.com/etM2hSiBmw — Futuro TV (@FuturoTVEnVivo) February 12, 2021

Снимки были сделаны Международной космический станции (МКС) еще в декабре, но были опубликованы лишь 11 февраля. После публикации снимки быстро распространились по социальным сетям.

Фотографии стали еще одним доказательством незаконной добычи золота в регионе Мадре-де-Дьос на юго-востоке Перу.

Экологическая тревога

Перу — один из ведущих экспортеров золота в мире, а регион Мадре-де-Дьос — главный регион незаконной золотодобычи в стране. Тысячи шахтеров нелегально добывают здесь золото, чтобы заработать себе на жизнь.

Длительное время этот регион являлся ценнейшим источником биологического разнообразия в Перу, однако горнодобывающая промышленность привела к сильному обезлесению и уничтожению жизненно важных сред обитания диких животных. Исследование 2019 года показало, что добыча золота стала причиной уничтожения более 22,9 тыс. акров лесов Амазонии за год.

Нелегальная добыча отрицательно сказывается на местных жителях — в процессе получения золота используются тонны ртути, которая выбрасывается в реки и в атмосферу. Поскольку цены на золото растут, для членов местных общин работа в шахтах зачастую становится единственной возможностью заработать себе на жизнь.