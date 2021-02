NASA показало «золотые реки», созданные незаконной добычей золота в Перу

Лима, 12 февраля. NASA опубликовало снимки, на которых видны «золотые реки», проходящие через леса Амазонии в Перу. Золотой цвет отмечает карьеры, в которых незаконно добывается золото.

Gold mining deforestation destroyed an estimated 22,930 acres of Peru's Amazon in 2018. That's the highest annual total on record dating back to 1985, based on research conducted by @WakeForest's Center for Amazonian Scientific Innovation. https://t.co/9ryZ1ONrwR