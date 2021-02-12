Американские СМИ рассказали, почему Украина против «Северного потока — 2»

Киев, 12 февраля. Замминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тарас Качка заявил, что газопровод «Северный поток — 2» — это «на 100 процентов антиукраинский» проект.

Киев может «закрыть глаза» на «СП-2» только, если Бельгия поможет Украине сильнее интегрироваться в газовые рынки Евросоюза, и цены должна устанавливать рыночная система. Украина уже изменила свой газовый рынок, чтобы соответствовать требованиям блока.

«Мы считаем, что наша приверженность правилам газового рынка Евросоюза также создает энергетическую систему крупного бизнеса и политическую солидарность в отношении «Северного потока—2"», — сказал Тарас Качка.

Экономист добавил, что приоритетным направлением сейчас является интеграция украинского рынка газа и электроэнергии с блоком. Тему в ближайшее время обсудят на заседании Совета ассоциации ЕС и Украины.

Газопровод «Северный поток — 2» напрямую пролегает из России в Германию по дну Балтийского моря. Он лишит Украину значительной доли доходов, которую она получает за транзит российского газа в Евросоюз. Как ранее сообщалось, запустить газопровод планируют к концу этого года.