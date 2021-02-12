Пятеро дагестанцев получили по полгода тюрьмы за неуплату алиментов

Махачкала, 12 февраля. Шесть дагестанцев получили тюремные сроки от трех месяцев до полугода за неуплату алиментов, сообщили ФАН в региональном управлении Федеральной службы судебных приставов. Все они ранее подверглись административному наказанию.

«Возбуждено 374 уголовных дела, шесть фигурантов приговорены к реальному лишению свободы. Пять приговоров – по шесть месяцев и один – на три месяца», – уточнили в службе приставов.

По данным ведомства, в 2020 году приставам удалось взыскать свыше 230 миллионов рублей алиментных платежей путем удержания средств из заработной платы должников. Для этого было направлено более 2,5 тысячи соответствующих постановлений.

«Судебными приставами было направлено более 2,5 тысячи постановлений об удержании задолженности из зарплаты или иного дохода, получаемого должниками. Всего взыскано более 232 миллионов рублей в счет погашения задолженности», – отметили в службе.

Там уточнили, что в отношении злостных неплательщиков алиментов в прошлом году было возбуждено свыше 1,5 тысячи административных и уголовных дел. По итогам их рассмотрения более тысячи человек были привлечены к обязательным работам и штрафам, еще 67 неплательщиков получили административные аресты.

В ведомстве пояснили, что если граждане уклоняются от алиментов после административного наказания, то они могут быть подвергнуты уголовному преследованию и получить реальные сроки. В 2020 году было заведено более 300 таких уголовных дел, результатом которых стали тюремные сроки для шестерых неплательщиков.

Ранее ФАН сообщал, что в Дагестане единовременные выплаты по пять тысяч рублей на детей в возрасте до семи лет получили более 13,5 миллиона семей. В региональном отделении Пенсионного фонда России призвали родителей оставшихся 45 тысяч детей также обратиться с заявлениями для получения соответствующих выплат.