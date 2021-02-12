«Россия не пойдет на уступки»: Анна Шафран объяснила, что имел в виду Лавров

Москва, 12 февраля. Популярная российская журналистка Анна Шафран заявила, что Москве необходимо срочно переформатировать отношения с Евросоюзом. По ее мнению, отношения с ЕС утратили какой-либо смысл. Женщина написала об этом в своем Telegram-канале, — указано в материале «ПолитПазл».

Ранее Анна Шафран заявляла, что Россия должна разорвать всяческие отношения с ЕС. Журналистка в данном случае ссылалась на главу МИД Сергея Лаврова. Но, в последствии выяснилось, что руководитель российского дипведомства имел в виду несколько другое. Лавров лишь допустил возможность разрыва, ссылаясь на происходящее сегодня. Анна Шафран и сама, впоследствии отметила, что в словах министра не было агрессивных ноток и желания опустить железный занавес она там не увидела.

«Мы готовы к сотрудничеству и к компромиссам, только они должны быть обоюдными. Позор 1990-х, когда наши политики смотрели в рот Европе и слепо следовали всем указаниям, ушел навсегда и никогда не вернется. Россия не пойдет на уступки под давлением», — написала журналистка в своем Telegram канале.

По мнению экс-соведущей Владимира Соловьева, посыл сообщения Лаврова, возможно, заключается в том, что пришло время для окончательного и бесповоротного перехода отношений РФ и ЕС на новый уровень. Шафран уверена, что таким путем Москва сможет не только удовлетворить запросы народа, но и ужесточить риторику по отношению к зарвавшемуся Западу, переделав отношения со Старым Светом на новый лад.

«Если для этого необходимо полное обнуление отношений – что ж, пусть будет обнуление. На пустом месте строить новый дом всегда проще, чем среди развалин давно сгнивших построек прошлых лет», — заключила Анна Шафран.

Активистка Анна Шафран не раз заявляла о своих грандиозных планах по спасению России.