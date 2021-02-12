Участники «Время покажет» обсудили отказ Киева переименовать проспект в честь Бандеры

Москва, 12 февраля. Президент Украины Владимир Зеленский мягко реагирует на агрессивные выпады националистов, поскольку панически их боится.

Таким мнением в эфире передачи «Время покажет» поделился украинский журналист Юрий Дудкин. Участники программы вместе с ведущими обсудили ситуацию вокруг решения киевского суда признать незаконным переименование Московского проспекта в проспект Степана Бандеры.

Как заявили накануне в окружном административном суде Киева, решение о переименовании проспекта городской совет принял с нарушением процедур. В мэрии не учли мнение ряда лиц и организаций и не провели историческое исследование относительно критериев отбора новых названий улиц.

В связи с этим украинские националисты вышли на акции протеста. Однако, по словам Дудкина, перед судом собралось небольшое количество митингующих — человек 40. Журналист объяснил, что не все на Украине согласны с тем, что Бандера — герой. Он добавил, что радикалы пытались давить не только на суд, но и на Зеленского. Протестующие намерены идти к администрации президента, если суд не будет ликвидирован.

При этом, подчеркнул участник программы, власть реагирует на подобные агрессивные выпады слишком мягко, поскольку украинский лидер попросту боится националистов. По мнению Дудкина, Зеленский полностью потерял контроль над ситуацией в стране.

Ранее депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала отказ киевского суда переименовывать проспект именем Бандеры. Она отметила, что украинцы хотят беречь свою культуру и историю.