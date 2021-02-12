Сосновский назвал три причины отъезда Юлии Навальной в Европу

Главный редактор журнала World Economy Александр Сосновский считает, что перед Юлией Навальной стоят конкретные цели и задачи на время ее пребывания за границей. В частности, она могла прилететь в Германию для участия в «сходке» соратников Алексея Навального, которые готовят новую «революционную волну», и урегулирования финансовых вопросов.

10 февраля супруга основателя признанного иностранным агентом ФБК Алексея Навального прибыла в Германию. В экспертном сообществе решение покинуть Россию не вызвало удивления, так как ее поездка в Европу была лишь вопросом времени.

Сосновский рассказал Федеральному агентству новостей, что в этом визите есть три принципиальных компонента, которые важно понимать. В первую очередь эксперт отметил тот факт, что после многочисленных разоблачений, которые он и его коллеги озвучивали в своих эфирах, «стало понятно, что все это логово полностью раскрыто» и теперь возникла необходимость скрыть оставшийся в Германии компромат.

«Они, когда с Навальным возвращались в Россию, на сто процентов не могли взять с собой все документы. Конечно, большая часть документов находится в цифровом виде, но все-таки это Германия, поэтому там остались какие-то счета, какие-то контракты, какие-то документы. И поэтому в таком срочном порядке ей нужно, во-первых, вернуться в Германию, попасть во Фрайбург и в тот офис, который они снимали, и уничтожить или передать куда-то, надежно спрятать те документы, которые компрометировали бы их нахождение в Германии», — объяснил Сосновский.

Еще одной целью Юлии Навальной во время пребывания за границей является участие в «сходке» находящихся за границей соратников основателя ФБК, которая, скорее всего, состоится в ближайшее время в Вильнюсе. При этом Сосновский уточнил, что руководитель отдела расследований фонда Мария Певчих будет выступать на этой встрече в качестве «связующего звена».

«Кстати, в Вильнюсе, я думаю, Тихановская (экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская. — Прим. ред.) тоже окажется. Это будет съезд таких меньшевиков, непонятно каких, которые готовят новую революционную волну в России. Это очень серьезно, я это рассматриваю как очень серьезную попытку дестабилизации ситуации», — заявил политолог.

Третья причина поездки обусловлена необходимостью урегулировать финансовые вопросы. Сосновский напомнил, что Навальная наравне с ее супругом владеет кодами тех денежных ячеек, которые находятся за рубежом.

«Может быть, не в физическом плане, а в виртуальном. В любом случае ей нужно освежить эти коды, освежить эти контакты, освежить эти счета. Поэтому ее поездка очень серьезная. Начиная от уничтожения компромата на себя и своего супруга и заканчивая наведением порядка в финансовых делах», — заключил главред World Economy.

Ранее бывший юрист «Фонда борьбы с коррупцией» Виталий Серуканов заявил, что поездка Юлии Навальной в Германию окончательно развеяла миф либеральной общественности, которая пыталась создать супруге оппозиционера образ «жены декабриста». По мнению эксперта, она «такая же деляга, как ее муж», а само решение о ее визите в Европу было принято западными кураторами команды Алексея Навального.