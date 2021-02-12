Бойцы ВСУ разместили 14 БТР и БМП на линии соприкосновения с ЛНР

Луганск, 12 февраля. ВСУ в течение недели стягивали военную технику к линии соприкосновения в Донбассе.

По информации офицера пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Ивана Филлипоненко, украинская армия разместила в так называемой «зоне АТО» 14 единиц военной техники. Из них два бронеавтомобиля отправили в жилой сектор села Геевка, по два БТР и БМП в Село Орехово и еще два БТР — в Золотое. Также сообщается о размещении силовиками двух единиц БМП вблизи пгт Луганское, еще двух в Новотошковском и двух БТР в Новолуганском.

Офицер корпуса Народной милиции ЛНР также отметил препятствование работе представителей СММ ОБСЕ в регионе со стороны ВСУ в Золотом-4 и селе Путилино.

Ранее Федеральное агентство новостей со ссылкой на УНМ ЛНР сообщало о нескольких взрывах на украинских позициях в Донбассе.