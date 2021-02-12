Йеменская война: хуситы продолжают наступление в Марибе

Движение «Ансар Аллах» продолжает наступление на столицу провинции Мариб. О ходе интенсивных боевых действий в одном из ключевых сражений Йеменской войны рассказывает автор Telegram-канала Colonel Cassad Борис Рожин.

Наступление хуситов в Марибе 10-12 февраля

После масштабных встречных боев в районе между Джабал-Кофал и Аз-Зуром хуситы отразили все контратаки хадистов и снова заняли территории к западу от Аз-Зура. Эти земли были отбиты хадистами в результате контрнаступления 10 февраля.

11-го числа хуситы заняли Джабал-аль-Вайра, Джабал аль-Хаффа и Джабал ан Наджд аль Асвад. Хадисты начали отвод войск на запад из оперативного мешка в районе Джабал-аль-Дайма, где под угрозой окружения оказалась боевая группа одной из пехотных бригад.

Хадисты стремятся не допустить дробления фронта и при угрозе окружения достаточно быстро отводят войска к горному барьеру, лежащему за Аз-Зуром. Там де-факто и будет проходить основная линия обороны, прикрывающая район дамбы Мариб и скопления ферм к юго-западу от города.

Кроме того, хуситы наступают на фронте Аль-Манжура, продвигаясь через горные районы как в направлении основной трассы, так и в направлении дамбы Мариб, чтобы выйти к ней с юго-запада. Хадисты здесь медленно отходят, но пока удерживают целостность фронта.

#Sirwah

The artillery of Yemen army troops managed to destroy Houthis militia's fighting vehicles & armored vehicles containing reinforcement heading to Sirwah front, killing & wounding all combatants on the board. — Yemen Army Media (@Yemenarmyeng) February 12, 2021

Для остановки наступления хуситов командование хадистов и саудовской коалиции перебросило на угрожающий участок до полутора бригад пехоты и батарею саудовских САУ. Кроме того, они усилили авиуадары в районе Джабал Кофал и нефтяной станции Сафер.

За 11 февраля только в этом районе было нанесено свыше 20 авиаударов. Также в район перебрасывается несколько сотен боевиков «Аль-Ислах» из провинции Шабва, которые должны вступить в бой в ближайшие несколько дней. Пропаганда «Ансар Аллах» заявляет, что помимо боевиков «Аль-Ислах» против хуситов воюют боевики йеменской «Аль-Каиды»1 и «Исламского государства»1 (ИГ1, запрещено в России).

Одновременном с этим продолжаются удары баллистическими ракетами по полевым лагерям хадистов и саудитов вокруг Мариба. По данным хадистов, 10-11 февраля только в районе города упало 8 баллистических ракет различных типов.

К 12 февраля авангарды хуситов находились в 14 километрах от городской черты Мариба, что подтверждают источники с обеих сторон. Также хуситы уже контролируют 30% провинции, хотя основные экономические и логистические пункты района по-прежнему находятся в руках хадистов.

Командование хадистов заявляет, что в ходе боев 11 февраля хуситы потеряли 37 человек убитыми, еще несколько десятков человек получили ранения. Источники, связанные с хуситами, сообщили о нескольких десятках убитых солдат и офицеров хадистов, а также некотором количестве пленных. Не уточняется, являются ли они военнопленными или речь идет об очередных дезертирах, которые бросают фронт и переходят на сторону хуситов.

Служба безопасности хадистов также проводит «разъяснительную работу» с вождями местных племен — это реакция на очередные акты перехода племенных ополченцев на сторону хуситов в ходе боев за лагерь Кофал. То же самое происходило в боях за Хазм и во время наступления хуситов в провинции Аль-Джавф весной-летом 2020-го года.

Снижение лояльности племенных вождей, которые столь легко перешли на сторону хадистов в 2015-м году, является одним из признаков перелома в Йеменской войне. Те, кто ставил на победителя 6 лет назад, сейчас сомневаются в исходе конфликта. Это открывает для хуситов широкие возможности по кулуарным договоренностям с лидерами племенного ополчения. Оно в свою очередь играет важную в роль в насыщении живой силой растянутого фронта армии хадистов в северных и центральных районах Йемена.

Северный Мариб

К северо-западу от столицы провинции, на так называемом Нахлинском фронте, хуситы 10-11 февраля предприняли ряд атак к северу от шоссе Сана — Яуф — Мариб. Они пытались обойти позиции хадистов в горных районах, через которые проходит трасса к Марибу. Обе стороны вводили в бой дополнительные силы, и в целом столкновения не принесли хуситам желаемого результата.

[ ???????? YEMEN ]



????Le 5 février, une attaque de missiles balistiques Hussein contre les installations de la coalition arabe du camp de Tadawin près de Marib a tué 4 soldats saoudiens et 4 soldats yéménites. pic.twitter.com/rWA016mypM — (Little) Think Tank (@L_ThinkTank) February 10, 2021

Хадисты купировали попытки обходного маневра — можно говорить, что именно тут наступление хуситов развивается наименее успешно. Хадисты еще после боев ноября-декабря 2020-го года укрепили оборону в районе, опираясь на ряд ключевых высот. Саудовская бригада, развернутая к востоку от Мариба, выступает оперативным резервом для этого участка фронта на случай прорыва или глубокого обходного маневра хуситов через пустыню. При этом хуситы продолжают подвергать ударам дронов и баллистических ракет саудовские лагеря Тадавин и Санн аль-Джинн.

На самом севере Мариба, на границе с провинцией Аль-Джавф, хуситы штурмуют районный центр Асдас. Однако 10-11 февраля им его взять не удалось ввиду серьезной авиационной угрозы ВВС Саудовской Аравии.

Южный Мариб

На юге провинции, несмотря на серьезные авиаудары ВВС саудовской коалиции, войска хуситов смогли потеснить хадистов в горных районах рядом с Вайнаном и занять Джабал-аль-Ахдан и Джабал-Мурад. Хадисты медленно отходят вдоль трассы, рассчитывая измотать наступающие войска хуситов в оборонительных боях вдоль дороги, идущей к основному шоссе к югу от Мариба.

Также хадисты контратаковали силами боевых групп двух пехотных бригад, которые потеснили хуситов в районе Нукаима. Контратака выглядит достаточно очевидной попыткой купировать наступательную активность хуситов, которые прощупывают стык между западным фронтом и группировкой войск, прикрывающей трассу.

Интересные детали

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???? Les Houthis annoncent avoir abattu un drone saoudien CH-4 Rainbow de fabrication chinoise dans l'espace aérien de la région de Medghal dans le gouvernorat de Marib. pic.twitter.com/ZmY6qw6BgU — (Little) Think Tank (@L_ThinkTank) February 11, 2021

11 февраля в провинции Мариб был сбит саудовский БПЛА CH-4 Rainbow китайского производства. Саудиты предполагают, что применялись иранские зенитные ракеты. Хуситы даже в своей пропаганде, как правило, не уточняют типы используемых зенитных ракет и применяемых ЗРК.

4 Ansarallah fighters who were taken as prisoners by the mercenaries were freed in an exchange process through a local mediator on the Marib front#Yemen #Ansarallah #Houthi #Marib #SaudiArabia — YemenObserver (@Zaid83910006) February 11, 2021

На одном из участков фронта в Марибе состоялся обмен четырех бойцов хуситов на группу пленных хадистов.

Governor Sultan Al-Arada visiting book fair in Marib last night while battle is raging not too far from where he is & while Houthi missiles rain on Marib.

The exceptional leadership that he has shown since 2015 is a source of inspiration, hope, & strength to many #Yemen-is pic.twitter.com/3zmPCQ2Rwe — Nadwa Dawsari (@Ndawsari) February 12, 2021

Губернатор Мариба Султан Аль-Арада демонстративно посетил книжную ярмарку в столице, чтобы показать, что власти контролируют ситуацию в городе и уверены в удержании западного фронта.

Escalation of fighting between #Yemen's government forces and the Houthi militia in the oil-rich province of Marib has displaced nearly 400 families in just three days, an official said.

Photo: IANS (File) pic.twitter.com/V82d0VXbLl — IANS Tweets (@ians_india) February 12, 2021

Усиление боевых действий снова обостряет проблему беженцев. По данным правительственных источников, за последние 3 дня более 400 семей были перемещены из районов боестолкновений.

#Saudi Arabia says it intercepted a ballistic missile and two drones fired by #Yemen's Huthi rebels, as Germany, Britain, France, US denounce a separate strike on Abha airport that set a civilian plane ablaze @AFP https://t.co/DpjtQ8icHA — Anuj Chopra (@AnujChopra) February 12, 2021

Саудовская Аравия заявила, что всего в результате ракетного удара по аэропорту Абха, силам ПВО удалось сбить 1 баллистическую ракету и 2 БПЛА.

???????????????????????? The Foreign Minister @BinmubarakAhmed met with #UNSE Martin Griffiths @OSE_Yemen and #USEnvoyYemen Timothy Lenderking to discuss Houthi recent escalation in #Marib & #KSA & the peace process. H.E. reaffirmed the Government of Yemen’s commitment to a just, sustainable peace pic.twitter.com/PrBUWhmw2Z — Yemen Embassy in NL (@YemEmbassyNL) February 11, 2021

Спецпосланник США по Йемену Тим Лендеркинг заверил правительство хадистов, что США сохраняют приверженность единому Йемену и действующему правительству Мансура Хади. По его словам, Штаты нацелены на достижение прочного мира путем политического урегулирования. В ходе переговоров с представителями Саудовской Аравии Лендеркинг настаивал на активизации мирных переговоров и перевода конфликта в дипломатическое русло. Эр-Рияд, не отвергая этот посыл, указывал на то, что достижению мира мешает позиция Ирана и движения «Ансар Аллах».

Special Envoy Tim Lenderking met with Deputy Defense Minister Prince @kbsalsaud and @OSE_Yemen Special Envoy Griffiths and discussed steps toward a peaceful resolution to the war in Yemen. pic.twitter.com/HoinhV9Gt0 — U.S. State Dept - Near Eastern Affairs (@StateDept_NEA) February 10, 2021

В целом на фоне пата в переговорах США и Ирана по ядерной сделке интенсивные боевые действия в Марибе развиваются без серьезных дипломатических помех. Это дает Ирану время получить преимущество, которое впоследствии можно будет использовать в переговорах с США и Саудовской Аравией. Призывы администрации Джо Байдена к хуситам прекратить удары по саудитам наталкиваются на жесткую позицию «Ансар Аллах»: движение требует прекращения встречных атак по Йемену.

С военной точки зрения хуситы сохраняют полную оперативную инициативу и пытаются добиться прорыва фронта либо к западу, либо к юго-западу от столицы провинции Мариб. Решающее значение будут иметь бои за Аз-Зур и Джабаль аль Балак. Если хуситы смогут здесь прорвать фронт и выйти к Марибской плотине, положение хадистов в центральных районах провинции станет угрожающим и может привести к общей военной катастрофе. Поэтому стоит ожидать наращивания усилий хадистов и Саудовской Аравии по укреплению фронта в Марибе.

1 Организация запрещена на территории РФ.