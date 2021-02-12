Валерий Захаров призвал боевиков передать собственных лидеров полиции ЦАР

Преступники и активисты оппозиции в ЦАР показали свое истинное лицо, отказавшись от Хартумского соглашения, после чего уже не могут быть частью мирного процесса, заявил советник президента Центральноафриканской Республики по вопросам национальной безопасности Валерий Захаров.

Он подтвердил приверженность главы ЦАР Фостен-Арканжа Туадера курсу на поддержание диалога со всеми сторонами, не нарушающими Хартумский договор. Соблюдение основных положений соглашения привело к длительной фазе затишья в стране, подчеркнул советник президента.

Он напомнил, что закон на территории ЦАР един для всех. Соответственно, те, кто взял в руки оружие и выступил против центральноафриканского народа, осознанно пересекли «красную черту».

Советник рассказал, что национальная армия успешно завершила зачистку трассы RN3, соединяющей Камерун с Банги. И в скором времени вся территория республики перейдет под контроль правительственных сил.

Le communiqué officiel relatif à la situation actuelle en République centrafricaine pic.twitter.com/ZEk6DjxrZk — Valery Zakharov (@VlrZakharov) February 12, 2021

В связи с этим Валерий Захаров обратился к рядовым членам вооруженных формирований с призывом арестовать собственных лидеров и передать их в руки правоохранителей. Таким образом они сделают первый шаг к развитию страны, которой заслуживает народ ЦАР.

Ранее премьер-министр республики Фирмен Нгребада поздравил вооруженные силы страны с освобождением Белоко — ближайшего к границе с Камеруном населенного пункта на трассе RN3.