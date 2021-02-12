«Очень классно»: Юлия Снигирь облачилась в пальто на голое тело

Москва, 12 февраля. Популярная российская актриса Юлия Снигирь совсем недавно перестала скрывать отношения с актером Евгением Цыгановым. Пара вместе очень давно, и в 2016 у них родился сын Федор. Не так давно актриса сыграла главную роль в сериале Константина Богомолова «Хороший человек», — пишет Teleprogramma.pro.

На своей странице в instagram Снигирь решила опубликовать несколько снимков с фотосессии, где актриса позирует в кремовом плаще, накинутом на голое тело. Интересно, что в похожем образе предстала перед поклонниками другая российская актриса — Кристина Асмус.

«Здорово! Прекрасно! Какая красивая! Фото огонь! Очень классно! Красотка просто!» — написали поклонники звезды.

Не так давно, в Москве прошла светская премьера кинофильма режиссера Ангелины Никоновой «Кто-нибудь видел мою девчонку?». На мероприятии присутствовало немало звезд российского кино. Одними из первых на красной дорожке прошлись звездная пара Юлия Снигирь и Евгений Цыганов.

Тогда Юлия выбрала для раута стильный и неброский лук. Стройная брюнетка надела черные легинсы , сверху на них мини-юбку и туфли с зауженными носами. Сверху актриса одела рубашку цвета ночной фиалки и безразмерный темно-синий жакет, украшенный вставками цвета марсала. На плече Юлии красовалась сумочка на цепочке.

Избранник Юлии выглядел намного скромнее. На нем были черные брюки, белая футболка и темно-синий пуловер, окаймленный белым низом и планкой горчичного цвета.

Юлия Снигирь настолько уверена в себе и своей красоте, что не стесняется показываться на фото без макияжа и укладки в повседневной одежде, пишет ФАН.