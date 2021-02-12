РВИО издало немецкую брошюру 1944 года о русской смекалке на войне

Москва, 12 февраля. Брошюра «Русские подручные средства и находчивость», изданная Главным командованием Люфтваффе в 1944 году и распространявшаяся среди солдат Вермахта, была переведена на русский язык и презентована широкой общественности 12 февраля.

Российское военно-историческое общество, издавшее книгу, ставило перед собой задачу показать читателю, как выглядели советские бойцы в глазах немцев и как высший командный состав немецкой армии требовал от подчиненных перенимать русские военные хитрости, передает специальный корреспондент ФАН, посетивший презентацию книги.

Кандидат исторических наук Алексей Исаев, принявший участие в мероприятии, отметил ее важность, причем не только в познавательном аспекте.

«Эта книга, на мой взгляд, — очень хорошая прививка от представления о немцах как о непобедимых тевтонах, — сказал Исаев. — Она позволяет понять, что немцы были не такими всезнающими и всеумеющими, как часто их представляют, и в какие-то моменты они вынуждены были обращаться, иной раз довольно топорно, к советскому опыту».

Директор российского научно-исследовательского института культурного и природного наследия им. Лихачева Владимир Аристархов нашел издание интересным еще и с психологической точки зрения.

«Некоторые вещи, которые там есть, очень хорошо иллюстрируют разницу ментальности нашей и немецкой», — отметил ученный.

О значении, которое немцы в конце войны придавали заимствованию советского боевого опыта, говорит и то, что оригинал брошюры был выпущен с предисловием Генриха Гиммлера. Таким образом, она стала не только своеобразной технической инструкцией для немецких военнослужащих, но и документом эпохи, в котором враг признавал наше абсолютное превосходство.