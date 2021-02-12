Никаких взрывов в шахтах: томский завод разработал инновационный кабель

Томск, 12 февраля. Научно-исследовательский кабельный институт совместно с технологами томского завода «Сибкабель» существенно усовершенствовали шахтный кабель. Об этом сообщила администрация региона.

Как известно многим, ископаемый уголь обладает набором горючих летучих веществ — углерод, водород, азот, кислород и сера. При случайном падении горной породы на электрический кабель может произойти его повреждение, после чего последует короткое замыкание, которое приведет к взрыву в шахте.

Шахтный кабель нового образца содержит дополнительный защитный слой под оболочкой, состоящий из инновационных электропроводящих нитей. За счет этого полностью исключается возникновение короткого замыкания. Согласно последним требованиям Ростехнадзора, в горнорудной отрасли должен применяться кабель, который отключается сразу после повреждения оболочки.

Корреспондент ФАН связался с представителями завода «Сибкабель» и обсудил будущее разработки.

«Изделие предназначено для подключения самоходных вагонов. Оно имеет высокую гибкость, не распространяет горение и может эксплуатироваться при температуре от -30 до +50 градусов. Разработка инновационного шахтного кабеля длилась около полугода. Усовершенствованная модель кабеля успешно запатентована. Проект полностью финансировался за счет средств предприятия. Качественный кабель — в первую очередь безопасность людей и месторождения», — рассказали корреспонденту ФАН в пресс-службе завода.

Сотрудники компании отметили, что на данный момент долговременные связи на поставку готовой продукции также установлены с несколькими зарубежными странами — Республика Беларусь, Казахстан и Монголия.

Ранее ФАН сообщал о завершении реконструкции резервуара для хранения нефтепродуктов на нефтеперекачивающей станции «Парабель» на севере Томской области. Срок эксплуатации нового резервуара составит порядка 50 лет.