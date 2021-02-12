Судан рискует остаться без международной финансовой поддержки

Лондон, 12 февраля. Новое правительство Судана рискует остаться без международной финансовой поддержки, если продолжит откладывать проведение валютной реформы, предупреждают аналитики британского информационного агентства Reuters.

По словам экспертов, Хартум уже недополучил помощь на сотни миллионов долларов США из-за неспособности политического руководства африканского государства девальвировать национальную валюту. Специалисты считают, что такой подход лишь отягощает долговое бремя страны, что крайне негативно влияет на ее шаткую экономику, ослабленную затяжным кризисом. Это уже привело к отмене субсидий на топливо, напоминает редакция британского агентства.

Среде главных причин серьезных финансовых проблем Судана аналитики Reuters отмечают длительное отсутствие единого правительства, череду масштабных наводнений, захлестнувших обширные территории, пандемию коронавируса (COVID-19), беспорядки в западном регионе Дарфур, а также приграничный конфликт с Эфиопией.

Авторы публикации констатируют, что нынешнее состояние финансовой системы страны усугубилось даже после отстранения военными от власти бывшего президента Омара аль-Башира. По состоянию на декабрь 2020 года инфляция достигла 254%, что является одним из самых высоких показателей во всем мире. Курс суданского фунта по отношению к другим валютам продолжает стремительно снижаться.

«Экономика остается главной проблемой политиков в переходный период», — заявил суданский аналитик Международной кризисной группы (МКГ). По его словам, отсутствие адекватных мер может «подорвать перспективы новой власти».

Премьер-министр Судана Абдалла Хамдок 9 февраля 2021 года представил новое правительство республики, сформированное благодаря консенсусу Совета партнеров переходного периода (СППП).

Ранее международная редакция Федерального агентства новостей сообщала, что Хартум обеспокоен наращиванием Эфиопией военного потенциала в приграничном районе Аль-Фашага, где по-прежнему происходят боестолкновения.