Экс-оперативник: майора уволили из МВД за видео в TikTok справедливо

Москва, 12 февраля. Экс-оперативник уверен, что майора из Хабаровска уволили из МВД за видео в TikTok справедливо. Юрист московского профсоюза полиции и бывший оперативный сотрудник Игорь Гришаков рассказал ФАН о точной причине увольнения.

«Одно дело, когда кто-то выставляет фотографии в соцсетях и при этом они не в форменном обмундировании. Здесь же она в форме сотрудника полиции», — обратил внимание эксперт.

Юрист отметил, что в данном случае предъявляются определенные запреты, в том числе во внеслужебное время. Эта деталь прямо прописана в законодательстве.

«Ее действия — это как раз то, что подходит под статью. В данном случае очевидно: она опорочила честь и достоинство сотрудника полиции, в этой истории даже никакой судебной перспективы нет, я бы даже не взялся защищать ее в суде. Считаю, уволили ее справедливо», — резюмировал собеседник ФАН.

Напомним, участкового уполномоченного одного из отделов полиции в Хабаровске уволили из-за опубликованного в TikTok ролика, который «порочит честь сотрудников внутренних дел».