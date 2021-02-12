Боец из Дагестана сенсационно выиграл пояс лиги Хабиба Нурмагомедова

Махачкала, 12 февраля. Дагестанец Мансур Малачиев неожиданно для многих стал чемпионом бойцовской лиги Хабиба Нурмагомедова Eagle Fighting Championship (EFC). Как рассказал ФАН сам боец смешанных единоборств, от выступления в самом престижном промоушене мира его отделяет одна победа.

Титульный поединок Малачиев проводил с действовавшим обладателем пояса лиги в легчайшем весе Русланом Сариевым из Казахстана. Бой был определен как со-главный на турнире EFC 33, который проходил в Москве. Фаворитом противостояния считался Сариев, который лучше начал поединок, однако Малачиев смог в третьем раунде успешно провести удушающий прием и, тем самым, стать новым чемпионом.

До этого боя оба спортсмена не имели поражений: на счету представителя Казахстана было 12 побед, в активе россиянина – восемь. Таким образом, Малачиев нанес Сариеву первое поражение в профессиональной карьере, несмотря на то, что его соперник на пять лет моложе и превосходит его в росте.

Как признался в беседе с корреспондентом ФАН тренер бойца из Дагестана Расул Магомедалиев, его подопечный лишь наполовину был готов к поединку. Однако наставнику удалось настроить Малачиева на бой, который завершился его победой.

«Откровенно говоря, он был готов только на 60% от своих возможностей. Сариев был фаворитом, но я взбодрил Мансура перед боем – сказал, что соперник не лучше него, поэтому можно реально выиграть. У нас был план задушить его в третьем раунде, у нас это получилось», – рассказал Магомедалиев.

Сам же победитель теперь надеется на скорое попадание в Ultimate Fighting Championship (UFC) – самую престижную лигу мира. Для этого ему необходимо успешно защитить завоеванный титул.

«Если я проведу одну защиту пояса, то уже могу заинтересовать руководство UFC, со мной подпишут контракт. Так мне объяснял Хабиб Нурмагомедов. Он сказал, что для чемпионов EFC, которые успешно защищают свой пояс, практически гарантировано попадание в UFC», – сообщил ФАН Малачиев.

Мансур Малачиев – уроженец села Зубутли-Миатли Кизилюртовского района Дагестана. Он тренируется в клубе Universal fighters под руководством Расула Магомедалиева. На счету спортсмена девять побед в смешанных единоборствах, семь из которых одержаны досрочно.

В 2020 году чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов приобрел бойцовскую лигу Gorilla Fighting Promotions и перезапустил ее под названием Eagle Fighting Championship. Позднее он назначил президентом промоушена другого известного дагестанского бойца Шамиля Завурова.

Ранее ФАН сообщал, что EFC пока приносит его владельцу убытки. По словам Завурова, выйти на самоокупаемость лига может только с помощью проведения соревнований на территории США.