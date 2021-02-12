Калужская филармония заплатит почти 2 миллиона рублей за концерт Тамары Гвердцители

Калуга, 12 февраля. Калужская областная филармония поставила уроженку Грузии, а сейчас уже закоренелую москвичку в ряд самых дорогих исполнителей-миллионщиков. За ее концерт в апреле в сопровождении джазового ансамбля Евгения Борца местные власти выделили почти 2 миллиона рублей.

Тамара Гвердцители — одна из немногих артисток, заработавшая популярность исключительно умением петь, она никогда не участвовала в скандалах и не лезла в политику. Певица не отменяет свои концерты по политическим мотивам, даже в 2019 году в момент обострения отношений между Грузией и Россией этого не произошло.

Средние расценки Тамары Гвердцители за выступления без оркестра от 200 тысяч рублей (участие в сборнике) до 3,5 миллиона — сольник с джазовым оркестром. Певица стала одной из первых заключивших крупный контракт после пандемии.

Напомним, в 2019 году Тамара Гвердцители не поддержала Вахтанга Кикабидзе и Нино Катамадзе, которые отказались выступать в России. По ее словам, культура не должна прекращать общение со своими зрителями, с какой бы стороны они ни находились.