Китай высмеял Украину «русским гопаком» на Красной площади в Москве

Пекин, 12 февраля. Государственное китайское телевидение продемонстрировало в новогодней программе украинский танец «гопак» на Красной площади в Москве, который был назван «русским».

Отмечается, что программу посмотрели «как минимум полтора миллиарда человек». Telegram-канал «ChinaNews» считает, что это является «троллингом» Украины с китайской стороны. Сейчас в Пекине раздражены скандалом вокруг сорвавшейся сделки по покупке завода «Мотор Сич», когда Киев по указу Соединенных Штатов «кинул» китайских инвесторов.

Китайская программа отмечена в книге рекордов Гиннеса в качестве шоу, которое в один момент посмотрело самое большое число телезрителей.

«Как минимум полтора миллиарда человек теперь точно знают: «гопак – это русский танец»!» — посмеялись комментаторы.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин предупредил о катастрофических последствиях противостояния Вашингтона и Пекина и призвал американскую сторону уважать суверенитет страны. Политолог Евгений Сатановский усомнился в готовности США выстраивать паритетные отношения с другими государствами, в том числе с Китаем.