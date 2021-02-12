Эксперт рассказал о финансовой устойчивости НПФ в пандемию

Москва, 12 февраля. Вызванный пандемией кризис не оказал серьезного влияния на финансовую устойчивость негосударственных пенсионных фондов (НПФ), уверен депутат Госдумы от Пермского края, член комитета Госдумы по финансовому рынку Дмитрий Скриванов («Единая Россия»). Такое мнение парламентарий озвучил в интервью ТАСС.

«Мое мнение, что пандемия серьезного влияния на финансовую устойчивость фондов не оказала», — приводит его цитату информагентство.

По мнению Скриванова, число граждан, застрахованных в НПФ, за время пандемии действительно сократилось, но связывает он это с сокращением расходов на социальные программы у компаний-работодателей. При этом депутат отмечает рост вложений НПФ в корпоративные облигации — в третьем квартале 2020 года их доля в структуре портфеля активов достигла 47%.

«Доминируют такие отрасли, как нефтегазовая промышленность, машиностроение и транспорт. Я считаю, что этот позитивный момент для экономики, поскольку банки сейчас неохотно выдают кредиты бизнесу», — отметил Дмитрий Скриванов.

По его словам, на реальный сектор экономики приходится больше трети объема инвестиционного портфеля НПФ.

По мнению депутата, законодательное регулирование НПФ со стороны правительства и Центрального банка за последние пять-шесть лет значительно усилилось, что положительно влияет на этот сектор экономики. С учетом регулятивных мер как минимум в пятилетней перспективе большинство НПФ останутся устойчивыми финансовыми организациями, уверен депутат.

Однако он подчеркнул, что сегодня не хватает комплексных мер по регулированию деятельности НПФ, так как единая инициатива по реформированию пенсионной системы до сих пор отсутствует.