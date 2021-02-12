Президент Украины перепутал Китай с Непалом

Киев, 12 февраля. Президент Украины поздравил жителей Китая с Новым годом по восточному календарю. К поздравлению он прикрепил фото Непала.

Пост с поздравлением граждан Китая и председателя КНР Си Цзиньпина Зеленский выложил в своем Twitter. Текст был написан на китайском языке.

«Все идет хорошо! В этом году, когда две страны отмечают десятую годовщину установления стратегического партнерства, я выразил готовность и дальше расширять взаимовыгодное сотрудничество между Украиной и Китаем!», — заявил Зеленский.

Изначально текст сопровождала фотография Непала. Позже снимок заменили. Пользователи не могли обойти этот случай стороной и стали подшучивать над президентом в комментариях под публикацией.

«Этот Зеленский сломался, несите нового! Нет, лучше не надо…», – добавил комментатор Popierdolilo.

Ранее сотрудники пресс-службы президента Украины допустили ошибку, когда публиковали от лица Владимира Зеленского соболезнования Канаде в связи с крушением самолета в Иране.