Вострецов рассказал о волонтерской акции ко Дню памяти воинов-интернационалистов

Москва, 12 февраля. Депутат Госдумы Сергей Вострецов рассказал о волонтерской акции, приуроченной ко Дню памяти воинов-интернационалистов, который отмечается в России 15 февраля.

В беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей Вострецов отметил, что его волонтеры развозят воинам-интернационалистам благодарственные письма и памятные подарки. Несмотря на то, что СССР уже нет, эти люди выполняли свой долг, защищая жителей Афганистана от террористов, подчеркнул парламентарий. Депутат добавил, что с выводом войск жизнь в этой стране превратилась в ад.

«Сегодня та же ситуация наблюдается и в Сирии. Из-за политических амбиций США весь Ближний восток в огне. К великому сожалению, первой разрушенной страной оказался Афганистан. Очень страшно, когда одно государство начинает себя ощущать властелином мира», — поделился Вострецов.

Депутат Госдумы также обратил внимание, что Россия «во все века защищала мир» и неоднократно спасала Европу. А российских солдат всегда встречали как освободителей и защитников. Вострецов подчеркнул важность сохранения памяти о подвиге интернационалистов.

«Силкину, главе Совета ветеранов Университета МВД, который и сам являлся воином-интернационалистом, вручил письмо и подарок лично, а остальным воинам-интернационалистам, работавшим в Университете МВД и в институте ВВ МВД, развозят подарки волонтеры», — подвел итог парламентарий.

В канун Нового года Вострецов вместе с волонтерами организовал доставку горячих обедов в городские больницы Петербурга №15 и 20. Медикам, которые провели новогоднюю ночь на дежурстве, привезли плов из баранины.