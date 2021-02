Байден отказался строить стену на границе США и Мексики

Вашингтон, 12 февраля. Президент США Джо Байден отменил режим чрезвычайной ситуации на южной границе и прекратил финансирование строительства стены на границе США и Мексики. Сообщение об этом опубликовал официальный сайт Белого дома

President Biden has informed Congress that he's terminated the national emergency over the U.S.-Mexico border that Trump declared in 2019.