Байден отказался строить стену на границе США и Мексики

Вашингтон, 12 февраля. Президент США Джо Байден отменил режим чрезвычайной ситуации на южной границе и прекратил финансирование строительства стены на границе США и Мексики. Сообщение об этом опубликовал официальный сайт Белого дома

«Я пришел к выводу, что объявление режима чрезвычайной ситуации на южной границе было необоснованным», — написал Байден в письме спикеру палаты представителей США Нэнси Пелоси.

President Biden has informed Congress that he's terminated the national emergency over the U.S.-Mexico border that Trump declared in 2019. — Kyle Griffin (@kylegriffin1) February 11, 2021

В письме Байден сообщает, что отменяет режим чрезвычайной ситуации, который оправдывал направление средств из государственного бюджета на строительство стены.

«Деньги американских налогоплательщиков больше не будут тратиться на строительство стены на границе», — объявил Байден, пообещав тщательно рассмотреть, какие ресурсы направляются на эти цели.

Армия остается

Несмотря на прекращение режима чрезвычайной ситуации, примерно 3000 военнослужащих, охраняющих границу с Мексикой, все еще не передислоцированы.

«Пограничная миссия, в процессе которой военнослужащие оказывают поддержку Бюро таможенного и пограничного контроля, пока стена строится, финансируется до конца 2021 года»,—- сообщил главный пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

Распоряжение президента Байдена не отменяет финансирование этой пограничной миссии, и поэтому, несмотря на отмену строительства стены, американские войска останутся на мексиканской границе.

Дорогостоящая стена

Возведение стены на границе с Мексикой для сдерживания нелегальной миграции было одним из предвыборных обещаний Дональда Трампа. Настроенный против президента Конгресс США существенно урезал финансирование этого проекта — стена получила в пять раз меньше средств, чем запрашивал глава государства.

В ответ в начале 2019 года Трамп ввел режим чрезвычайной ситуации на южной границе США. Это позволило перераспределить и направить на строительство стены более шести млрд долларов, предназначенных для других государственных проектов.

Утверждения Трампа, что «Мексика заплатит за стену», оказались ложными — средства были выделены из американских налогов. Экс-президент утверждал, что проект будет стоить от 8 до 12 млрд долларов, однако затраты на него значительно превысили эти суммы.

К окончанию президентского срока Дональда Трампа было возведено около 724 км стены из запланированных 1192 км. Высота стены составляет девять метров. При этом ее эффективность оказалась сомнительной — приток нелегалов в США в 2020 году резко вырос из-за пандемии коронавируса, природных катастроф и экономических кризисов в странах Центральной Америки. Только в январе 2021 года пограничная служба США арестовала 78 тысяч нелегалов.