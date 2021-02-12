Бывшая жена Ефремова оказалась владелицей квартиры под снос

Москва, 12 февраля. 49-летняя Ксения Качалина, четвертая жена Михаила Ефремова, в прошлом известная актриса, а сейчас безработная, живет не по своей прописке. Квартира в элитном доме в Брюсовом переулке ей не принадлежит. Это жилье семьи Ефремовых. Сама же женщина прописана и является хозяйкой квартиры печально известного дома на улице Русаковской.

Квартал на Русаковской попал в программу реновации Москвы, так как дома, стоящие в центре столицы, не отвечают современным требованиям. Но тут с помощью небезызвестного главы муниципального округа Красносельский Ильи Яшина появились люди, которые начали отстаивать обветшалое жилье как историческую ценность, чем замедлили строительство нового квартала.

Квартира Ксении площадью 60 квадратных метров имеет кадастровую стоимость в 16 миллионов рублей, реальная же цена в два с половиной раза выше. Дело в том, что, согласно плану реновации, люди, владеющие жильем в этих домах, получат квартиры в новых, которые отстроят здесь же — место престижное, центр Москвы, район элитный. Но на данный момент жить здесь практически невозможно, поэтому Ксения и обитает в Брюсовом переулке.

Надо отдать должное друзьям Ефремова — они продолжают помогать женщине после того, как сам Михаил получил срок за уголовное преступление. Пока больших долгов на Качалиной нет. А вот дочь Ксении и Михаила Анна-Мария второй год не может выплатить штраф в 1000 рублей за безбилетный проезд.

Напомним, ранее ФАН писал, что Михаил Ефремов дал согласие сотрудничать со следствием по уголовному делу о лжесвидетельстве. Сам актер проходит по нему как свидетель.