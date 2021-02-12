Жена футболиста Зинченко призналась, что он никогда не пробовал алкоголь

Москва, 12 февраля. Жена полузащитника Манчестер Сити и сборной Украины Александра Зинченко, журналистка украинского телеканала «Футбол» Влада Щеглова (Седан) заявила, что ее супруг никогда в жизни не пробовал алкоголь, о чем пишет «Обозреватель».

Таким откровением девушка поделилась в интервью на YouTube-канале «Вацко LIVE». Щеглова пошутила, что уже и сама не против была бы выпить бокал вина с мужем, но Зинченко непреклонен. Девушка отметила, что хавбек пообещал отойти от принципов лишь после рождения ребенка или победы команды на крупном международном турнире.

«Я уже полтора года живу с Зинченко, но в последний раз пила коньяк, наверное, с тобой. Он вообще не употребляет алкоголь, честно говорю. Я уже сама не против какого-нибудь вина с ним выпить, но нет. Я его спрашиваю, когда это случится, так как он мне это обещал. Сначала он говорил, что выпьет после свадьбы. Я уже даже задумала PR-ход, что мы заключим сделку о рекламе с каким-то брендом. Ну, ты понимаешь, человек за 24 года ни разу не употреблял алкоголь, а тут выпьет бокал вина. Но Саша не согласился. Теперь говорит, что сделает это или после рождения ребенка, или после победы в Лиге чемпионов, на Евро», — заявила жена футболиста в беседе с Виктором Вацко.

Также во время интервью девушка отметила, что она никогда в жизни не получала непристойных фотографий в Instagram.

«У меня бы это вызвало шок, удивление и отвращение. Я не практикую такие вещи, как откровенные съемки и не приветствую их у других. Особенно, если это касается публичных людей. Ты же видел, что произошло с Дзюбой», — заявила Влада Седан в интервью в эфире Вацко LIVE».

Скандальное видео с нападающим сборной России Артемом Дзюбой еще долго будет всплывать в СМИ. Его часто упоминают в различных интервью. Так, например ФАН,обсудили данную ситуацию с популярной телеведущей Даной Борисовой.