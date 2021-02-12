Россия сделала последнее предупреждение Евросоюзу

США пытаются жестко привязать к себе Европу, в том числе бескомпромиссной конфронтацией с «внешним врагом». Об этом в комментарии ФАН рассказал директор центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов.

Россия готова к разрыву

РФ готова к разрыву отношений с Евросоюзом, если он произойдет по инициативе ЕС. Об этом сообщили журналистам в МИД страны.

«Со своей стороны настойчиво призываем есовцев к равноправному и взаимоуважительному сотрудничеству, о чем и сказал Сергей Лавров», — добавили в ведомстве.

Последнее предупреждение

Как отметил Дмитрий Родионов, в последние дни все больше возникает ощущение, что некие силы специально хотят окончательно похоронить единую Европу от Владивостока до Гибралтара.

«Ну, она давно похоронена, но, кажется, кто-то хочет осиновый кол вбить для надежности. Не успел Владимир Путин выступить с программной речью в Давосе, в которой недвусмысленно дал понять европейцам, что мы хотим нащупать компромисс, что Россия и Европа должны быть вместе, и тут усиление провокаций с этими незаконными акциями, скандал, приведший к высылке европейских дипломатов. Потом визит Жозепа Борреля, который тоже смахивает на провокацию: человек ехал в Москву с заведомо нереализуемыми целями, предсказуемо ничего не добился и по возвращении обрушился с критикой на Россию, мол, отношения хуже некуда, РФ плохая, не хочет мириться и т. д. Как будто просто нужен был повод для всего этого, и он нашелся. Теперь вот они нам новыми санкциями угрожают», — пояснил он.

Эксперт заметил, что ничего подобного не было, когда «травили» Скрипалей, хотя тогда шла речь о якобы применении химоружия на территории ЕС. Очевидно, тогда не было цели окончательно разорвать отношения России и Евросоюза. Сейчас она появилась, и это четко ложится в логику администрации президента США Джо Байдена — жестко привязать к себе Европу, не просто привязать, а повязать, в том числе бескомпромиссной конфронтацией с «внешним врагом».

«Можно ли считать заявление Лаврова последним предупреждением Брюсселю? Да, если речь действительно пойдет о «чувствительных санкциях» — полном запрете на какое-то техническое сотрудничество, запрете на ввоз в Россию критически значимой продукции. Наконец, запрете на въезд высших чиновников, как это происходит с той же Белоруссией, в отношении чьей верхушки, включая президента, это действует», — добавил Дмитрий Родионов.

По его мнению, тут можно найти положительные моменты. Во-первых, Россия может раз и навсегда решить проблему компрадорской элиты, поставив владельцев лондонских замков и счетов в швейцарских банках перед выбором: РФ или Европа. Во-вторых, появится реальный стимул к импортозамещению целого спектра вещей от турбин до ширпотреба.

«Это будет тяжелый и болезненный путь, причем ударит это все и по отдельным европейским странам, но нас к нему усиленно подталкивают. Стоит все же подчеркнуть, что Европа не является для нас экзистенциальным врагом, как США. Я скептически отношусь к рассуждениям о том, что РФ — часть европейской цивилизации. Россия — это Россия, Европа — это Европа. Мы разные, но мы рядом и не можем не взаимодействовать. Проблема в том, что РФ многие годы не было как таковой, была полуколония США. Сейчас она начала появляться. И тут наружу вылезло нелицеприятное для европейцев обстоятельство: Европы все эти годы тоже не было. Ее искусственно перерождали, смешивали с чуждыми ей идентичностями, растворяя собственную. И нет Европы сейчас», — рассказал Дмитрий Родионов.

И в будущем, заметил эксперт, нет предпосылок для ее возрождения. А пока Европа не станет самой собой, пока она будет беспрекословно подчиняться чужому мнению, России с ней, очевидно, действительно не по пути.