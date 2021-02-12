Запашный заявил, что цирк в России «постоянно выживает» 



Санкт-Петербург, 12 февраля. Почему цирковому искусству в России постоянно приходится выживать, рассказал художественный руководитель Большого московского цирка Аскольд Запашный в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» и ФАН.

«У нас в стране есть устойчивое мнение о каком-то постоянном выживании, которое оправдывает многие вещи. Сколько я помню, мы всегда пытаемся выжить. Я имею в виду цирковую индустрию. Мне кажется, что этот подход нужно менять, тогда все расцветет», — заявил Аскольд Запашный.

По его словам, цирк может приносить большие деньги.

«Отмечу: эта индустрия очень ярко проявляла себя во времена СССР, будучи экспортным искусством. Цирк выезжал за рубеж и приносил большую статью доходов. Это можно сделать и сейчас, но для этого нужно любить цирк», — объяснил специалист.

Эксперт отметил, чтобы понять, как пробить определенные барьеры за рубежом, нужно прислушаться и понять, что такое современный российский цирк.

Ранее Аскольд Запашный объяснил, почему нельзя допустить закрытия цирка с животными.