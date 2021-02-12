14 февраля во многих странах мира будет отмечаться День святого Валентина, он же День всех влюбленных. Торжество имеет католическое происхождение, отчего многие скептики ворчат про «отрыв от корней», «навязывание западных ценностей» и всячески призывают игнорировать «басурманский недопраздник», заменив его на отмечаемый в июле Всероссийский день семьи, любви и верности, приуроченный ко дню памяти святых Петра и Февронии.

Как бы то ни было, Валентинов день настолько прижился в нашей стране, что каждый год 14 февраля витрины магазинов пестрят сердечками и плюшевыми медведями, школьники обмениваются долгожданными валентинками, а цветочные палатки собирают выручку едва ли не на полгода вперед.

И действительно — разве бывает слишком много праздников? Конечно, говорить теплые слова и признаваться в своих чувствах любимым нужно каждый день, но лишний повод поздравить и порадовать вторую половинку приятным сюрпризом точно не помешает. Да и совместный поход в ресторан или просто вкусный праздничный ужин дома совершенно точно порадуют обоих.

Ну и, разумеется, какой же праздник без подарков? Времени осталось совсем немного, и мы решили помочь читательницам ФАН определиться с тем, что подарить парню или мужу на День святого Валентина.

Итак, оригинальные, милые, креативные, традиционные, популярные, эксклюзивные и недорогие идеи подарков любимому на 14 февраля — в нашей подборке.

История и традиции праздника

Слегка отклонимся от основной темы и расскажем немного об истории самого праздника, если вдруг кто-то ее до сих пор не знает.

Если верить красивой, но печальной легенде, древнеримский император Клавдий II заподозрил своих поданных в том, что мужчины не желали воевать из-за запретов своих жен, которые отказывались отпускать благоверных в долгие и опасные походы. Тогда правитель не придумал ничего лучше, чем запретить людям жениться.

Прознав об этом, местный священник по имени Валентин стал тайно сочетать браком влюбленные сердца под покровом ночи. Император пришел в ярость и повелел схватить непокорного Валентина и казнить его. В тюрьме он познакомился со слепой дочерью тюремщика, и молодые люди полюбили друг друга. Перед самой смертью несчастный попросил передать возлюбленной записку, которую подписал «Твой Валентин». По преданию, получив послание от любимого, девушка прозрела. Увы, влюбленным не суждено было быть вместе — мученика казнили, а два века спустя причислили к лику святых.

С 469 года по приказу Папы Римского Геласиуса верующие стали отмечать 14 февраля — День святого Валентина, который, как считается, пришел на смену Луперкалиям Древнего Рима (от латинского «Lupa» — «волчица») — языческому празднику плодородия, который отмечали весьма своеобразно. Молодые люди приносили в жертву животных на священном месте, где волчица, по преданиям, выкормила своим молоком основателей Рима Ромула и Рема. Из кожи жертвенных животных изготавливали бичи, которыми голые молодые люди лупили всех встречных девушек без разбору, которые, впрочем, не имели ничего против экзекуции. Римляне верили, что обряд излечит от бесплодия и дарует легкие роды, что было весьма актуально, учитывая тот факт, что младенческая смертность тогда была чрезвычайно высока, и Риму грозило вымирание.

Сегодня День святого Валентина — это нежный и романтичный праздник, посвященный всем любящим сердцам. Влюбленные во всем мире говорят друг другу важные слова, устраивают сюрпризы и дарят подарки.

Что подарить мужчине на День влюбленных

Выбирая подарок на 14 февраля для любимого, первым делом подумайте, чем увлекается ваш благоверный, тогда презент точно придется по душе и окажется полезным, а не будет годами лежать на самой дальней полке, составляя компанию кружкам с дурацкими надписями.

Подарки для меломана

Ваш мужчина и дня не может провести без любимых треков? Тогда смело покупайте устройства, связанные с прослушиванием музыки.

Беспроводные наушники

Безусловно удобная вещь, незаменимая в транспорте, на пробежке или на тренировке в спортивном зале. Выбор устройств сейчас огромен, так что можно без проблем найти вариант на любой вкус и кошелек. Недорогие модели тоже отлично справляются со своими задачами и будут долгое время радовать своего владельца, напоминая о вас.

Музыкальный центр

Если ваш избранник предпочитает наслаждаться любимыми мелодиями дома, то он наверняка оценит такой подарок. Это может быть как ультрасовременная навороченная модель с множеством дополнительных функций и мощными колонками, обеспечивающими идеальное звучание, так и приемник, выполненный в стиле ретро, который станет настоящим украшением интерьера.

Подарочный сертификат на обучение

Молодой человек давно мечтал научиться играть на гитаре или барабанах, но до музыкальной школы так и не дошел? Как известно, учиться никогда не поздно. Помогите любимому осуществить мечту юности и подарите ему сертификат на обучение игре на музыкальных инструментах, и уже через несколько занятий ваш новоиспеченный гитарист порадует вас любимой песней в собственном исполнении. Такой оригинальный и креативный подарок точно запомнится надолго.

Портативная колонка

Маленькую беспроводную помощницу можно брать с собой куда угодно. Она пригодится на даче, пикнике и в путешествии — в любой момент, когда потребуется музыкальное сопровождение праздника или отдыха на природе. Главное — не забывать вовремя заряжать устройство. А еще в некоторых так называемых «умных» колонках «живет» забавная и очень полезная помощница, которая сама включит радио, переключит канал на телевизоре, прочитает детям сказку или ответит на интересующий вопрос. Управляется чудо техники голосом и жестами.

Практичные подарки

Если ваш мужчина — настоящий хозяин дома, у которого, как говорится, «руки растут из нужного места», он наверняка оценит бытовые приборы, которые сильно облегчают жизнь каждому, кто самостоятельно что-то ремонтирует.

Дрель

Оказывается, этот прибор является одним из самых продаваемых бытовых аппаратов. Неудивительно, ведь устройство облегчит выполнение множества хозяйственных дел. Повесить картину, собрать или подремонтировать мебель, повесить полку или даже отшлифовать поверхность — со всеми этими задачами без проблем справится обычная бытовая дрель.

Шуруповерт

Тоже очень полезная штуковина, которая поможет быстро привести в порядок жилье, что-то прикрутить или починить. Современные шуруповерты отличают компактные размеры, сравнительно небольшой вес и высокая производительность.

Перфоратор

Пригодится, когда в ход должна пойти «суровая артиллерия». Суровый и мощный агрегат для настоящих мужчин, способный, как метко подметил журналист ФАН в своей статье, «резать бетон как масло». Если речь идет о серьезных ремонтных работах, без перфоратора — никуда. Впрочем бывает, что и шторный карниз без него не повесить — если стены очень толстые и обычной дрели не по зубам.

Для любителей техники

Новомодные гаджеты любят, пожалуй, все мальчики — от мала до велика. Смартфон последней модели — вне всяких сомнений, прекрасный и желанный подарок, но такие траты не всем по плечу, поэтому постараемся предложить более доступную альтернативу.

«Умные» часы

Универсальный подарок, который придется по душе и технарям, и модникам. Стильный аксессуар не только подскажет, который час, но и покажет звонки и сообщения, приходящие на мобильный телефон, измерит пульс и количество шагов за день и даже расскажет, достаточно ли спит его владелец. Большинство устройств не боятся воды и являются противоударными, так что их смело можно брать с собой на тренировку и в бассейн. Многообразие моделей позволит выбрать подходящую под любую одежду, будь то классический пиджак или спортивный костюм.

Повербанк

Или, если говорить по-русски, портативное зарядное устройство. Назначение прибора понятно из его названия. Очень удобная штука, которая действительно может выручить в затруднительной ситуации. Если позволяет время, можно заказать именной прибор.

Игровая приставка

Такой подарок вряд ли можно назвать недорогим, но с ним ваш солидный бизнесмен в мгновение ока вернется в детство и превратится в озорного мальчишку. Существуют модели, которые можно использовать как портативную консоль и брать ее с собой куда угодно или играть с ее помощью на домашнем телевизоре, как в старые добрые времена. Если говорить о стоимости, то простенькие приставки можно найти и по весьма демократичной цене. Или подумать о приобретении очередной игры, которой еще нет в коллекции.

Для красавчика

Следить за собой, к счастью, перестало быть зазорным в мире настоящих мужчин. Наоборот, художественный беспорядок на голове, пятидневная щетина и растянутый свитер с катышками — давно уже моветон и показатель неряшливости и беспорядка в голове. Следить за собой — не только приятно, но и полезно для карьеры. Но тут есть опасность для дарительницы — смотрите в оба, чтобы вашего холеного красавца не увела какая-нибудь охотница за чужими мужьями.

Электробритва

Один из самых традиционных и популярных подарков мужчине на любой праздник, на День святого Валентина в том числе. Современные приборы оснащены функциями сухого и влажного бритья, так что пресловутая пена тоже пригодится в качестве дополнения к основному презенту.

Триммер

Компактное и очень полезное устройство для подравнивания волос, усов, бороды и удаления лишней растительности из носа и ушей. Отличная альтернатива ножницам и машинкам для стрижки волос. В магазинах можно найти модели на любой вкус — от суперсовременных до элегантных ретро-вариантов в корпусе «под бронзу» с изысканной резьбой.

Набор носков

Да-да, тот самый подарок, про который ходит немало шуток. И очень зря! Нет, мы не предлагаем купить 100 штук черных носков по супервыгодной цене. Сейчас в магазинах представлен огромный выбор этого обязательного атрибута мужского гардероба с самыми разнообразными красочными рисунками. Космонавты, танки, самолеты, якоря, вельш-корги, лисички, эмблемы супергероев, роспись под хохлому и даже пельмени — найдутся забавные принты на любой вкус. И все это великолепие в праздничной упаковке. Милый и недорогой подарок для стильных парней с чувством юмора.

Для автомобилиста

Автомобиль для мужчины — это не только средство передвижения и даже не роскошь. Это верный железный конь, друг на все случаи жизни и любимая ласточка в одном флаконе, поэтому подарки для ухода за машиной всегда воспринимаются на ура.

Автомобильный пылесос

Совершенно незаменимая вещь для поддержания идеального порядка в салоне автомобиля. Компактный помощник соберет грязь с ковриков, почистит обивку сидений и уберет пыль с торпеды. Да и домой его можно взять, чтобы оперативно убрать, например, крошки после детского обеда. Словом, универсальная и очень полезная в быту штука.

Электрический скребок для льда

Облегчит жизнь автолюбителя зимой и освободит от необходимости отдирать ледяную корку от стекла. Прибор эффективно устраняет наледь и иней, при этом не оставляя царапин и потертостей на поверхности.

Видеорегистратор

Главный помощник автомобилиста беспристрастно зафиксирует все происходящее на дороге и станет хорошим подспорьем в разрешении конфликтных и спорных ситуаций. Ознакомьтесь с обзором ФАН и выберите самый надежный девайс.

Своими руками

Сотворить красивый и полезный подарок своими руками под силу не каждой. Если вы не владеете ни одним из видов прикладного искусства — не беда. Отличный презент, который точно порадует любого представителя сильной половины человечества — корзина с вкусностями, заботливо собранная любимой женщиной. В качестве упаковки также можно использовать брутальный деревянный ящик. Положите внутрь сыровяленую колбасу, вяленое мясо, несколько видов сыра, орешки, мед и бутылочку хорошего сухого вина. Все это можно потом вместе съесть в романтической обстановке при свечах за празднично накрытым столом.

С праздником! Любви и взаимопонимания!