Сергей Плутогаренко: Закрытая соцсеть Clubhouse — это реинкарнация радиоформата

Закрытая социальная сеть Clubhouse существует меньше года, но уже успела привлечь миллионы пользователей, инвестиции и вызвать волну дискуссий. Общение в ней — только голосовое и в режиме реального времени.

ФАН пообщался с директором Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергеем Плутогаренко, который объяснил феномен соцсети родом из Кремниевой долины.

— В чем феномен популярности новой социальной сети Clubhouse? Почему она «затягивает»?

— Успех пришел, во-первых, благодаря идеальной модели, а во-вторых потому, что они оказались в нужном месте в нужное время. Clubhouse появился еще в начале прошлого года, но не произвел никакого фурора. А сейчас включилась дополнительные «фишки» —закрытость системы и приход в нее большого количества знаменитостей международного масштаба. В результате все это покрылось таким эксклюзивным шармом. Как всегда, хорошая технология плюс подходящее время плюс селебрити дали такой выигрыш.

Изначально это сервис голосовых сообщений. Как Zoom, но только без картинки. Это некая реинкарнация радиоформата, но когда происходят эфиры, то они программируются не радиостанциями, а пользователями. Мне кажется, что это просто радио, но только в современном формате.

— Как попасть в сеть, выйти на нужный лично тебе контент или группу? Очевидно же, что закрытость сети предполагает клубный формат, то есть сеть для своих?

— Ты рассказываешь о своих интересах, ты подписываешься на людей, которые тебе интересны, и далее твой интерес либо совпадает с той темой, на которую планируется дискуссия, либо человек, на которого ты подписался, создается так называемую «комнату», и тебе приходит уведомление, что в такое-то время проходит такой-то диалог.

— Не уязвима ли новая Интернет-площадка с миллионами пользователей с точки зрения кибербезопасности? Как это связано с правилами безопасности Интернета в России?

— То, что там соберутся не те люди, мало кого волнует. Я и сам слушал несколько эфиров, где обсуждали, что с нами будет, если мы создадим вот такую-то группу и будем обсуждать вот такие-то вопросы. Сами же и отвечали: «Я просто из этой вашей группы выйду, и все. И меня не волнует, обсуждайте, что хотите». Другой вопрос к правоохранителям — насколько они контролируют и собираются контролировать то, что там обсуждается. И третий вопрос — куда передаются все эти данные, записываются ли самой платформой все эти разговорчики? Если передаются, то какой спецслужбе какой страны? Эти вопросы волнуют сообщество, но ответов на них, естественно, нет.

— А чья это сеть изначально? Есть какие-то конкретные фамилии?

— Американская, из Кремниевой долины. Это стартап, просто выстреливший стартап.



— Не потеряют крупнейшие сети типа Facebook своих пользователей?

— Конечно, определенный отток ожидаемо произойдет, но они пока чувствуют себя очень хорошо и запас прочности у них большой.

— Какие шансы у новой площадки стать массовой и увеличить российский сегмент пользователей?

— Главное, что выясняется и показывает этот феномен, — человек по-прежнему готов даже в наш сумасшедший век инвестировать свое время в такие, казалось бы, странные форматы. Нам говорили, что современная данность — это клиповость мышления, все ускоряется, человек ни на чем не может концентрироваться больше трех минут, а оказывается, все это не так.

Люди устали от вседоступности контента. На YouTube и других платформах ты можешь найти все, что угодно, один запрос по одному ключевому слову — и ты погружаешься в десятки тысяч роликов любого контента, он весь бесплатен. Оказалось, этого людям недостаточно, им нужно, чтобы контент был эксклюзивным, только для них.

А еще ты можешь почувствовать себя сидящим рядом с Марком Цукербергом, и это тоже очень важно, потому что, когда ты смотришь записанный заранее ролик или читаешь его интервью, у тебя нет ощущения, что он сидит на соседнем стуле.

Очень интересно следить за современными трендами, когда казалось, что уже нечем удивлять искушенную аудиторию. Но появляются такие вот сервисы, которые очень сильно улучшают жизнь. Я верю, что технологии сильно помогают нам и развлекаться, и получать знания, и получать доступ к умам тех людей, которые находятся на другом континенте. Это пока круто выглядит.