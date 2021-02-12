Мать изъятых в Германии троих детей обратилась к президенту России

Москва, 12 февраля. Юлия Зайберт написала письмо Владимиру Путину. По данным ФАН, обращение было принято в администрации президента.

Женщина уже получила ответ, в котором указано, что в вопросе поручено разобраться Министерству иностранных дел РФ.

Напомним, к русским немцам 8 февраля в дом постучались полицейские и представителями ювенальной юстиции. Супружескую пару растащили по комнатам, а их троих детей забрали. Родители уверены, что виной всему стал ложный донос соседей: якобы дети растут в ужасных условиях.