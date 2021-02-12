Вице-президент бундестага: «16 лет правления не делают из канцлера монарха»

Берлин, 12 февраля. Вице-президент бундестага от Свободной демократической партии Германии Вольфганг Кубицки подверг резкой критике немецкое правительство. Политик обвинил канцлера Ангелу Меркель в нарушении обещаний, связанных с введенным в стране локдауном. Об этом передает немецкая ежедневная газета Die Welt.

«Люди чувствуют себя взаперти, а канцлер и министры нарушили свое обещание представить перспективный план, который вернет людям возможность планировать свою жизнь. Долго наша страна этого не выдержит», — сказал Кубицки.

Он также раскритиковал новое значение показателя заболеваемости в Германии, которое составило 35 случаев на 100 тысяч населения в некоторых регионах, а также предупредил о последствиях для ФРГ от локдауна.

«Меня приводит в отчаяние тот факт, что показатель заболеваемости по стране сегодня составляет 50 и он не играет прежней роли. Либо он действительно имел какое-то значение, либо предназначался только как плацебо. 16 лет правления не делают из канцлера монарха. Либо мы вернемся к нормальной жизни, либо это общество рухнет и станет совершенно другим!» — указал политик.

Вице-президент Свободной демократической партии Германии заявил, что ограничительные меры несильно повлияли на 30 миллионов человек, которые получают деньги от государства, однако серьезно затронули предпринимателей и бизнес.

«До меня каждый день доходят отчаянные звонки и письма, вплоть до заявлений о самоубийстве, потому что люди чувствуют, что их лишь от недели к неделе утешают обещаниями. Я испытываю невероятное сострадание к тем, кто сегодня стоит перед обломками дела всей своей жизни», — рассказал Вольфганг Кубицки.

Больше всего немецкого политика, по его словам, разочаровал федеральный министр экономики и энергетики Петер Альтмайер. Он обвинил главу ведомства в том, что чиновник не знает, как работает экономика Германии, сколько собственного капитала и сбережений имеют предприниматели и самозанятые.

«Петер Альтмайер полностью провалил функции федерального министра экономики», — резюмировал Вольфганг Кубицки.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что карантинные меры на территории Германии будут действовать до 7 марта. Такое решение принято в ходе совещания канцлера ФРГ Ангелы Меркель с главами регионов.