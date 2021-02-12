Серебренников продолжает зарабатывать на госконтрактах

Москва, 12 февраля. Кирилл Серебренников, оставшийся на днях без работы — департамент культуры не продлил с ним контракт в качестве художественного руководителя «Гоголь-центра», — продолжает зарабатывать на государственных контрактах. Теперь Большой театр покупает права использования хореографического произведения к балету «Герой нашего времени» по Лермонтову.

Права на хореографическое произведение принадлежат Илье Дремуцкому и Кириллу Серебренникову, который создал либретто на роман Михаила Лермонтова. Стоимость прав использования — 21 000 долларов США, или 1 877 439,9 рубля на момент подачи заявки. Серебренников, даже будучи худруком «Гоголь-центра», продолжал подрабатывать на стороне. Например, во МХАТе имени Чехова он готовил актеров и репетировал с ними «Лес», «Трехгрошовую оперу» и «Зойкину квартиру».

Ранее ФАН писал, что перед уходом из «Гоголь-центра» Серебренников успел продать права на полгода на «Обыкновенную историю» Гончарова за полмиллиона рублей.

Напомним, департамент культуры города Москвы известил Кирилла Серебренникова о том, что не намерен продлевать с ним договор, согласно которому он являлся художественным руководителем «Гоголь-центра», который создал на базе расформированного Московского драматического театра им. Н. В. Гоголя.