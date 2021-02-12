Запашный рассказал, как Большой московский цирк пережил пандемию 

Санкт-Петербург, 12 февраля. Как цирковая индустрия пережила пандемию и планируются ли гастроли за рубежом, рассказал художественный руководитель Большого московского цирка Аскольд Запашный в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» и ФАН.

«Конечно, есть угроза для животных и артистов во время пандемии. Но дело в том, что с проблемами нужно разбираться комплексно. В Большом московском цирке был определенный финансовый запас для того, чтобы ремонтировать цирк, потому что он достался нам в плохом состоянии. Были также другие планы, но в связи с пандемией их пришлось отложить», — сообщил Аскольд Запашный.

Он отметил, что министры культуры делают много для страны.

«Но мне кажется, что цирк заслуживает большего внимания, нежели сейчас. Подчеркну: Большой московский цирк не имеет никакой дотации, которая помогала бы ему не только выживать, но и развиваться и становиться лучшим в мире — к этому мы стремимся», — заявил эксперт.

Он рассказал, что до пандемии Большой московский цирк выступал на Западе. Однако в период пандемии рано говорить о гастролях, потому что нужно для начала навести порядок дома.

В ночь на 17 ноября стало известно, что Запашный был экстренно госпитализирован из-за артериальной гипотензии — резкого снижения давления. СМИ сообщали, что артиста сразу перевели в реанимацию. По его словам, данные побочные эффекты возникли после перенесенного COVID-19.



