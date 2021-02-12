Аналитик дал прогноз на курс рубля после закрепления ключевой ставки в 4,25%

Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 4,25% годовых. Решение было принято по итогам первого в 2021 году заседания совета директоров регулятора. Решение ЦБ РФ сохранить ставку не стало неожиданностью для рынков, обратил внимание старший аналитик «Альпари Евразия» Вадим Иосуб в комментарии ФАН.

«Совет директоров Банка России 12 февраля 2021 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 4,25% годовых», — сообщили в ЦБ РФ.

В регуляторе отметили, что в декабре и январе темп роста цен сохранялся на повышенном уровне, при этом восстановление спроса происходит быстрее, чем ожидалось. Однако со стороны предложения ограничения сохраняются, что приводит к повышению цен.

Росту цен на финансовых и товарных рынках способствуют и ускоряющиеся темпы вакцинации, а также ожидания дополнительных мер бюджетной поддержки в отдельных странах. На этом фоне сильное снижение уровня инфляции выглядит маловероятным. ЦБ РФ повысил прогноз инфляции на 2021 год до 3,7-4,2%.

Аналитик Вадим Иосуб рассказал, как рынок отреагировал на решение Центробанка сохранить ставку.

«Решение сохранить ставку не стало неожиданностью для участников рынка, поэтому рублевые пары на него не отреагировали», — отметил экономист.

Иосуб дал прогноз на курс рубля к доллару и евро на ближайшее время.

«С утра на рынке наблюдалось снижение рубля как к доллару, так и к евро на фоне коррекции нефтяных котировок. Однако к полудню нефть прекратила снижение и перешла к восстановлению, вслед за ней прервал ослабление и рубль. При восстановлении нефтяных котировок в направлении 61 долларов и выше за баррель марки Brent, мы ожидаем снижение доллара до 73 рублей, а евро – до 89 рублей», — добавил аналитик.

Ключевая ставка — это процентная ставка по основным операциям Центробанка, которая помогает регулировать инфляцию и курс рубля. Другими словами, ключевая ставка — это минимальный процент, под который ЦБ РФ дает кредиты коммерческим банкам. Ранее ФАН рассказал, когда меняется ключевая ставки и на что это влияет.