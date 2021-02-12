Отмена российского транзита опустошила украинские порты

Москва, 12 февраля. В администрации морских портов Украины (АМПУ) озвучили официальную статистику грузооборота по итогам первого календарного месяца 2021 года, сообщает «ПолитПазл» .

Согласно этим данным, общий грузооборот за январь упал на 22,9%. Сейчас он составляет 9,35 миллионов тонн. Наибольшая просадка была замечена в порту «Черноморск» – 38,2%, за ним идет «Николаев» – 24,3%, чуть меньший отток можно отметить в «Южном» — 19,6%. А в портах «Одессы» и «Мариуполя» эти значения равняются — 15,5% и 4,5% соответственно.

Причина таких просадок кроется в резком сокращении транзита российской руды. По сравнению с январем прошлого года, ее количество уменьшилось аж в 16 раз. Компания «Металлоинвест», ранее сотрудничавшая с портом «Южный», уже перенаправила потоки сырья из Михайловского горно-обогатительного комбината в Курской области в терминал «Ультрамар», расположенный в Усть-Луге (Ленинградская область).

Но не только руда замешана в происходящем. Снижение урожая зерна и высокие цены на него привели к падению его экспорта на 42%. EADaily сообщает, что случившееся можно связать и с невыполнением обязательств по фьючерсным контрактам.

Не достигла должного уровня и перевалка импортных контейнеров. Киев рассчитывал совершенно на другие цифры. Здесь очевидной причиной стал рост ставок морского фрахта из-за дефицита контейнеров, что в итоге привело к падению ввоза легковых автомобилей и других товаров.

Точно такая же история сложилась и в Прибалтике. После переориентации российских грузопотоков в российские порты транзитная отрасль Латвии, Литвы и Эстонии претерпевает серьезный кризис.

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