Отучить от созидания: зачем в США белых детей заставили выкрикивать «Власть черным!»

Противостояние трудовой Америки и Америки финансовых воротил и спекулянтов, использующих в своих целях самые отсталые слои населения и их либеральных заводил, будет лишь обостряться. Об этом в комментарии ФАН заявил политический аналитик Владимир Соловейчик.

«Власть черным»

Государственная начальная школа в Филадельфии заставила учеников пятого класса имитировать митинг движения «Власть черным», чтобы «освободить Анджелу Дэвис из тюрьмы».

В прошлом году учитель школы Уильяма Д. Келли разработал учебную программу по обществознанию, посвященную Дэвис, которая связана с радикальной группировкой «Черные пантеры».

В конце урока учитель привел десяти- и одиннадцатилетних детей в школьный актовый зал, чтобы сымитировать митинг движения «Власть черным». Ученики скандировали «Власть черным!» и «Освободите Анжелу!».

Государственный школьный округ Филадельфии полностью принял активизм вместо традиционного обучения. В прошлом году суперинтендант опубликовал антирасистскую декларацию, обещающую «демонтировать системы расового неравенства», и реализовал программы расовой сегрегации.

«Отучить от созидания»

Как отметил Владимир Соловейчик, «мультикультурность», «толерантность» и «политкорректность» дают свои плоды. Их внедряют в американское общество либералы, прежде всего из Демократической партии США, ныне правящей в Вашингтоне.

«Для реального социального выравнивания различных слоев американского общества нужно создавать новые рабочие места, развивать на территории США новые промышленные производства с целью сокращения разницы между доходами сверхбогатых и бедных. Вместо этого американские демократы отучают наиболее социально незащищенные и малообразованные слои населения от тяги к созидательному труду, сажая их на минимально необходимые для выживания пособия. А чтобы замаскировать этот процесс, начинаются игры вокруг внедрения в общество, образование, науку и культуру нетрадиционных ценностей», — пояснил Владимир Соловейчик.

По его мнению, Россию не ждет в этой связи ничего особенного. Россия — не Америка. Такого рода подходы, разумеется, имеют своих адептов и в РФ (либералы из «Яблока» и Либертарианской партии, троцкисты из ОКП и РСД, всяческие ЛГБТ-активисты). Но в народе они непопулярны и массовой поддержкой не пользуются.