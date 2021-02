Власти Гаити освободили судью, обвиненного в попытке переворота

Порт-о-Пренс, 12 февраля. Власти Гаити освободили члена Верховного суда Ивикель д’Абрезиля, арестованного неделей ранее по обвинению в подготовке государственного переворота. Об этом сообщает агентство Hola News.

Д’Абрезиль, член Кассационного суда, высшей судебной инстанции Гаити, находился в тюрьме города Круа-де-Буке неподалеку от столицы страны, города Порт-о-Пренс. Решение о его освобождении принял районный суд.

— Camille Occius (@CamilleOccius2) February 11, 2021

Его адвокат Рейнольд Джорджес отметил, что освобождение произошло с некоторой задержкой: судью должны были освободить еще 9 февраля, но охрана тюрьмы не хотела его отпускать. В результате он вышел на свободу на день позже.

7 февраля полиция Гаити задержала 23 человека, которых обвинили в подготовке государственного переворота и покушения на президента Жовенеля Моиза. Среди них был и судья д’Абрезиль.

Постановление об освобождении было подписано после того, как в США осудили правительство Гаити за отстранение от должности троих судей. Вашингтон заявил, что подобные действия вредят демократическим институтами Гаити.

После арестов предполагаемых заговорщиков Организация американских государств (ОАГ) также выразила беспокойство из-за отставки трех судей.

In my conversation with @claudejoseph03 I expressed concern regarding the recent Executive Order: Haiti needs strong, independent courts and an elected legislature.



We also agreed on the need to organize legislative elections to help Haiti build a secure & prosperous future. -JC