Украинский политик обвинил Кравчука в разжигании войны в Донбассе

Заявления Леонида Кравчука о нежелании Украины предоставить Донбассу особый статус лишь приближают возобновление конфликта. Такое мнение в интервью ФАН высказал украинский политик, бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко.

Глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук объяснил нежелание Украины предоставить автономию Донбассу. По его словам, в этом случае появляется риск полного разрушения государства.

«Если сегодня, во время вооруженного конфликта и ситуации с Крымом, вдруг сказать: «Вы свободны, хотите участвуйте, хотите не участвуйте в отношениях с Украиной», страна станет трещать по швам», — считает Кравчук.

Как уточнил политик, в настоящее время Украина не готова к федерализации даже в случае прекращения боевых действий в Донбассе, поскольку все ее регионы очень разные и отличаются политическими, социальными, языковыми и религиозными особенностями. По мнению Кравчука, многие вопросы необходимо привести к общему знаменателю. И лишь после того, как будут выработаны особые, характерные только для Украины принципы федерализации с учетом всех ее особенностей, вопрос можно будет вынести на обсуждение граждан. Но для начала необходимо остановить конфликт в Донбассе, указал он.

Украинский политик Алексей Журавко в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей прокомментировал заявление главы делегации Киева в ТКГ. По его словам, украинские власти специально манипулируют фактами, чтобы не выполнять Минские соглашения.

«Скажу свое мнение как народный депутат: Кравчук манипулирует. Никак на Украине не скажется, если Киев в полном объеме выполнит минские договоренности, а также проведет конституционную реформу для предоставления автономного статуса Донбассу. Но я уверен на 1000% в том, что нынешние киевские власти просто не хотят выполнять Минские соглашения, поэтому и придумывают всяческие отговорки. Своим последним тупым заявлением Кравчук в очередной раз подтвердил, что Киев не будет выполнять пункты Комплекса мер по Донбассу, особенно в плане предоставления ДНР и ЛНР особого статуса», — сказал собеседник ФАН.

Бывший депутат Верховной рады обвинил Кравчука в разжигании войны в Донбассе. По его словам, к этому подталкивает заявление главы делегации Киева в ТКГ о нежелании Украины предоставить Донбассу особый статус.

«Кроме того, нет ничего плохого в федерализации, поскольку многие страны живут при такой форме устройства. Это еще раз показывает, что Кравчук занимается манипуляциями, обманывая народ Украины. Я думаю, что его заявление было заранее согласовано с Европой и Соединенными Штатами. Скажу еще раз, Украина не будет выполнять Минские соглашения. Кроме того, все подобные заявления лишь приближают возобновление конфликта на линии фронта в Донбассе», — резюмировал Алексей Журавко.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько заявил о невозможности реализации на Украине карабахского сценария. По его мнению, если Киев предпримет какие-то действия в военном отношении, ВСУ быстро потерпят поражение в едва начавшейся схватке.