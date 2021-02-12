Народную артистку СССР Алису Фрейндлих выписали из больницы

Санкт-Петербург, 12 февраля. Госпитализированную с коронавирусом народную артистку СССР Алису Фрейндлих выписали, передает источник ФАН в клинической больнице №122 имени Л. Г. Соколова ФМБА.

Состояние известной артистки оценивается как удовлетворительное, после лечения COVID-19 она прошла первичный курс реабилитации. В настоящий момент актриса не нуждается в стационарном лечении, поэтому ее перевели на амбулаторное. После перерыва врачи и сама Фрейндлих будут решать вопрос о проведении дополнительных реабилитационных процедур.

Алису Фрейндлих госпитализировали 25 декабря 2020 года с коронавирусной инфекцией. Врачи на тот момент диагностировали 36% повреждений легких. В течение месяца актриса находилась в реанимационной палате, в конце января ее перевели в лечебное отделение.

Медики ранее прокомментировали состояние знаменитости, которая якобы сильно похудела из-за болезни, сообщало Федеральное агентство новостей. В клинике, где она проходила лечение, отметили, что артистку специально никто не взвешивал, поскольку в этом нет необходимости.