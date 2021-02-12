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Росгвардия проверит оружие участников несанкционированных выступлений

Росгвардия проверит оружие участников несанкционированных выступлений

Участников несанкционированных акций протеста, имеющих лицензию на хранение или ношение оружия, по закону Росгвардия обязана проверить на законность владения ею. По правилам оборота оружия в России массовые резонансные незаконные выступления, нарушающие нормальное течение жизни населения, являются причиной внеплановых проверок разрешительной системой Росгвардии.

Как работает система проверки в автоматическом режиме

Российское законодательство об оружии, а именно статья 26 Федерального закона «Об оружии» говорит об обязательности контроля за административными нарушениями владельцев лицензии на хранение или ношение оружия. Здесь обозначен список случаев, когда владельцу оружия все-таки придется расстаться с ним. В их число входят: совершение дважды административного правонарушения против общественного порядка и безопасности: хулиганство, появление в общественных местах пьяным, нарушение порядка проведения общественных мероприятий и т. д.

Как это происходит на земле? Инспектор по лицензионно-разрешительной работе (ЛРР) Росгвардии должен учитывать нарушения закона тех, кому выдана оружейная лицензия.

При фиксации двух нарушений в течение года инспектор обязан вызвать гражданина-лицензиата и оформить документы на лишение его права хранения или ношения оружия. Нормы об этом содержатся в той же статье 26 Закона «Об оружии».

Нарушения закона несколько раз образуют систему. В системных правонарушениях одного человека государства мира видят опасность для окружающих. С ними борются. Порядок жесткий, и уже не один десяток лет он распространяется на всех без исключения: сторонников оппозиции, журналистов ФАН, чиновников и предпринимателей. Почему? По данным Росгвардии, в России более 4,5 миллиона владельцев оружия, у них на руках 7,5 млн стволов. Несколько тысяч инспекторов разрешительной системы не должны и не могут вникать в нюансы административных протоколов каждого: опасен ты систематически или попался случайно, каких взглядов и убеждений. Государство должно справляться с обеспечением безопасности на улицах имеющимися ресурсами. Тот, кто придумает индивидуальный, а не шаблонный подход к контролю вопросов общественной охраны порядка, получит всемирное признание. Пока в России, Европе, Северной Америке и других местах такой индивидуальный подход при явно ограниченных ресурсах государства не найден.

Если идеологически и по-дружески мотивировать инспектора не реагировать на нарушения, влекущие лишения права на оружие? Сотрудник ЛРР Росгвардии дает присягу соблюдать закон. Нарушение присяги почти всегда преступление. Если необходимо было изъять оружие у правонарушителя, но этого не сделали, а он совершил преступление с его использованием, инспектора посадят в тюрьму за халатность. Общий алгоритм действий сотрудников по лицензионно-разрешительной работе приведен в административном регламенте по госконтролю за оборотом оружия. В нем содержится много полезной информации для владельцев оружия.

Росгвардия проверит оружие участников несанкционированных выступлений

Как работает процедура проверки оружия в ручном режиме

Ручной режим предполагает возможность организации Росгвардией проверок хранения и соблюдения условий лицензии на оружие вне стандартного протокола. Поводом к этому могут быть общественнорезонансные события. К ним относятся, например, общественные незаконные выступления, в результате которых в отдельной агломерации или целом регионе повысилось количество нарушений законов об общественной безопасности. Организуются такие проверки приказом Росгвардии на федеральном или региональном уровне. Такие проверки не часты и проводятся в исключительных случаях. В любом случае причиной является не охранительный порыв должностного лица в фуражке, а сухая статистика: есть взрывное количество правонарушений мирного течения жизни на улицах — получайте массовые проверочные мероприятия.

Стоит отметить, что законы об обороте оружия в России не самые жесткие, а инспекцию ЛРР возле своих оружейных сейфов мы видим едва ли чаще одного раза в несколько лет, а в обществе отношение к владению оружием самообороны крайне положительное.

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