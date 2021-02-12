Росгвардия проверит оружие участников несанкционированных выступлений

Участников несанкционированных акций протеста, имеющих лицензию на хранение или ношение оружия, по закону Росгвардия обязана проверить на законность владения ею. По правилам оборота оружия в России массовые резонансные незаконные выступления, нарушающие нормальное течение жизни населения, являются причиной внеплановых проверок разрешительной системой Росгвардии.

Как работает система проверки в автоматическом режиме

Российское законодательство об оружии, а именно статья 26 Федерального закона «Об оружии» говорит об обязательности контроля за административными нарушениями владельцев лицензии на хранение или ношение оружия. Здесь обозначен список случаев, когда владельцу оружия все-таки придется расстаться с ним. В их число входят: совершение дважды административного правонарушения против общественного порядка и безопасности: хулиганство, появление в общественных местах пьяным, нарушение порядка проведения общественных мероприятий и т. д.

Как это происходит на земле? Инспектор по лицензионно-разрешительной работе (ЛРР) Росгвардии должен учитывать нарушения закона тех, кому выдана оружейная лицензия.

При фиксации двух нарушений в течение года инспектор обязан вызвать гражданина-лицензиата и оформить документы на лишение его права хранения или ношения оружия. Нормы об этом содержатся в той же статье 26 Закона «Об оружии».

Нарушения закона несколько раз образуют систему. В системных правонарушениях одного человека государства мира видят опасность для окружающих. С ними борются. Порядок жесткий, и уже не один десяток лет он распространяется на всех без исключения: сторонников оппозиции, журналистов ФАН, чиновников и предпринимателей. Почему? По данным Росгвардии, в России более 4,5 миллиона владельцев оружия, у них на руках 7,5 млн стволов. Несколько тысяч инспекторов разрешительной системы не должны и не могут вникать в нюансы административных протоколов каждого: опасен ты систематически или попался случайно, каких взглядов и убеждений. Государство должно справляться с обеспечением безопасности на улицах имеющимися ресурсами. Тот, кто придумает индивидуальный, а не шаблонный подход к контролю вопросов общественной охраны порядка, получит всемирное признание. Пока в России, Европе, Северной Америке и других местах такой индивидуальный подход при явно ограниченных ресурсах государства не найден.

Если идеологически и по-дружески мотивировать инспектора не реагировать на нарушения, влекущие лишения права на оружие? Сотрудник ЛРР Росгвардии дает присягу соблюдать закон. Нарушение присяги почти всегда преступление. Если необходимо было изъять оружие у правонарушителя, но этого не сделали, а он совершил преступление с его использованием, инспектора посадят в тюрьму за халатность. Общий алгоритм действий сотрудников по лицензионно-разрешительной работе приведен в административном регламенте по госконтролю за оборотом оружия. В нем содержится много полезной информации для владельцев оружия.

Как работает процедура проверки оружия в ручном режиме

Ручной режим предполагает возможность организации Росгвардией проверок хранения и соблюдения условий лицензии на оружие вне стандартного протокола. Поводом к этому могут быть общественнорезонансные события. К ним относятся, например, общественные незаконные выступления, в результате которых в отдельной агломерации или целом регионе повысилось количество нарушений законов об общественной безопасности. Организуются такие проверки приказом Росгвардии на федеральном или региональном уровне. Такие проверки не часты и проводятся в исключительных случаях. В любом случае причиной является не охранительный порыв должностного лица в фуражке, а сухая статистика: есть взрывное количество правонарушений мирного течения жизни на улицах — получайте массовые проверочные мероприятия.

Стоит отметить, что законы об обороте оружия в России не самые жесткие, а инспекцию ЛРР возле своих оружейных сейфов мы видим едва ли чаще одного раза в несколько лет, а в обществе отношение к владению оружием самообороны крайне положительное.