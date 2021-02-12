Запашный объяснил, закрытие цирка с животными – это чистая профанация  



Почему нельзя допустить закрытия цирка с животными, объяснил художественный руководитель Большого Московского цирка Аскольд Запашный в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» и ФАН.

«Все дело в том, что запрет цирка с животными – это борьба за умы людей, в первую очередь. Как только начнем сдавать позиции, можем попасть в ситуацию, в которой были наши люди во время Великой Отечественной войны. То есть, у людей, которые наступали, силы были больше, нежели у страны, на которую они шли. Конечно, были горячие головы, которые говорили, что все не так уже и плохо. Но мне кажется, что стыдно так рассуждать. Стыдно просто поддаваться провокациям, которые превращают великое искусство в нарицательное. Люди, занимаясь популизмом чистой воды, начинают активно бороться портив циркового искусства», — заявил Аскольд Запашный.

По его словам, за рубежом ситуация цирка с животными совершенно иная, нежели ее представляют либералы.

«Они рассказывают нам, что во всей Европе и других странах, кроме России, есть счастье и толерантность. Это же на самом деле не так. В любой стране существует огромное количество проблем. Так вот, в странах, где цирк с животными уничтожили, цирк умер в принципе. Когда приводят пример «Cirque du Soleil», то встает простой вопрос – можно ли назвать еще хотя бы два успешных цирка без животных в странах, где процветает эта идеология? Конечно нельзя. На Кипре цирк с животными запрещен, но там в принципе нет успешного цирка. Его там просто никогда не существовало», — объяснил художественный руководитель Большого Московского цирка.

По его мнению, цель данной политики заключается в создании неприемлемые условия существования цирка. Но цирк, в данном случае – это всего лишь политическое пугало, на который травят народ, чтобы создать проблему в обществе. Так определенные партии и движения хотят о себе заявить, - сообщил эксперт.

Однако, чтобы опровергнуть высказывания о цирке с животными, «нужно всего лишь включить мозг». По словам Аскольда Запашного, многие люди поддерживают эту идеологию потому что им «удобно выглядеть красавчиками», которые якобы «борются за все хорошее и выступают против всего плохого», щелкая лайки в соцсетях и поддерживая очевидные резонансные вещи, подчеркнул специалист.

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